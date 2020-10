Bochum: 100 Wahlplakate sind zu spät abgenommen worden

Carolin Rau Immer wieder konnten Bochumer in den vergangenen Tagen noch vergessene Wahlplakate in der Stadt finden. Rund 100 wurden zu spät abgehängt.

Ungefähr 100 Wahlplakate wurden von den Bochumer Parteien nicht rechtzeitig abgenommen. Nach der Kommunalwahl am 13. September hätten sie zwei Wochen Zeit gehabt. „Die Stadt hat – wie eigentlich immer nach Wahlen – Plakate nahezu aller bei der Wahl vertretenen Parteien festgestellt, die über den Zeitraum von 14 Tagen nach der Wahl noch hingen“, teilt Stadtsprecher Peter van Dyk auf Anfrage mit.

Übliches Verfahren sei dann, dass die Stadt Bochum die jeweiligen Parteien anspricht und diese auffordert, Plakate zu entfernen. „Kommen die Parteien dieser Aufforderung nicht nach, können Bußgelder verhängt werden“, so van Dyk auf Anfrage. Eine Verwarnung habe es bisher aber noch nicht gegeben – nach Aufforderung der Stadt seien die Plakate selbstständig abgehängt worden.

Ordnungsamt der Stadt Bochum kann nicht flächendeckend kontrollieren

Doch obwohl das Ordnungsamt der Stadt Ausschau hielt, konnten die Bochumer auch in der vergangenen Woche immer mal wieder Plakate im Stadtgebiet sehen. Grund dafür ist laut Sprecher van Dyk, dass die Ordnungsdienste nicht das gesamte Stadtgebiet flächendeckend kontrollieren können: „Zumal sie gerade durch die Kontrollen der Abstands- und Hygieneregeln, der Sperrstunde und von Feiern ohnehin sehr stark gefordert sind.“

Eine stichprobenartige Abfrage dieser Redaktion hat ergeben, dass die Bochumer Parteien sich unmittelbar nach der Wahl an das Abhängen der Plakate gemacht hätten. Bei der CDU beispielsweise sollte das bis zum 19. September geschehen. „Es kann natürlich immer mal wieder passieren, dass vereinzelt ein Plakat ‚vergessen‘ worden ist. Wenn wir davon Kenntnis erlangen, (…) nehmen wir das vergessene Plakat direkt ab“, heißt es von der CDU, die insgesamt 2300 Plakate in Bochum aufgehängt hatte.

„Dass vor Ort jedoch auch mal ein Plakat vergessen wird, ist bedauerlich, aber menschlich"

Wie bei der CDU sind auch bei der SPD die Ortsvereine für die Abnahme der Plakate der Kommunalwahl zuständig. „Dass vor Ort jedoch auch mal ein Plakat vergessen wird ist bedauerlich, aber doch nur allzu menschlich – hinter jedem Plakat steckt jede Menge ehrenamtliches Engagement“, heißt es von den Sozialdemokraten.

Bürger aus Weitmar hatten sich am vergangenen Freitag an unsere Redaktion gewandt, weil sie da noch mehrere Plakate der AfD entdeckt hatten. Auf Nachfrage hieß es, dass diese noch am selben Tag abgenommen werden sollen. Auch hier handle es sich um ein Versehen – eigentlich hätten bereits alle, die Plakate aufgehängt haben, diese auch wieder abnehmen sollen.

