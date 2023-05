Viele Besucherinnen und Besucher sind am Samstag zum ersten „Platztag“ der Bo-Biennale auf dem Radschnellweg Ruhr (RS 1) in Bochum gekommen.

Kultur Bo-Biennale in Bochum: Viele Bilder vom Radschnellweg Ruhr

Bochum. Der erste „Platztag“ der Bo-Biennale hat am Samstag auf dem Radschnellweg Ruhr (RS 1) stattgefunden. Wir haben viele Bilder gemacht.

Die Bo-Biennale ist wieder eröffnet: Am Samstag fand der erste von fünf sogenannten „Platztagen“ statt. Wenige Meter von der Bessemer Straße entfernt am Teilstück des Radschnellwegs Ruhr (RS 1) entfaltete sich im so genannten „Grünen Rahmen“ eine gesellige Atmosphäre, die Kinder und Erwachsene dazu einlud, Teil einer Zirkusfamilie zu sein.

Bo-Biennale auf dem Radschnellweg Ruhr in Bochum: Viele Bilder

Kulturfestival Bo-Biennale auf dem Radschnellweg Ruhr Kulturfestival Bo-Biennale auf dem Radschnellweg Ruhr Am 13. Mai 2023 gab es auf dem Radschnellweg RS 1 in Bochum im Rahmen der Bo-Biennale "Zirkus um die Ecke". Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

So liefen die ersten Tage der Bo-Biennale, das ist noch geplant: Alle Informationen dazu gibt es in unserem Artikel.

