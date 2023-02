Blumen zum Valentinstag: Was Bochumer Floristen empfehlen

Bochum. Der Valentinstag steht bevor. Bochumer Floristen raten bei einem Blumengeschenk zum Klassiker der Liebe: der Rose - kombiniert mit Trends.

Die rote Rose als Symbol der Liebe hat keineswegs ausgedient und sie ist am Valentinstag die erste Wahl. Das ist für Axel und Gitta Klodt klar. Seit 31 Jahren bietet das Bochumer Floristen-Paar in seinem Geschäft „flowers & living“ an der Schloßstraße, Blumen an. „Jede Frau freut sich, wenn sie etwas zum Valentinstag bekommt“, ist sich Gitta Klodt sicher. Sie empfiehlt zum Valentinstag ganz klassisch die Rose und verrät, welche aktuellen Trends die sogenannte Königin der Blumen aktuell umspielen. „Es gibt schöne ausgefallene Sträuße in Rot- und Pinktönen, kombiniert mit Trockenblumen und liebevollen Accessoires, zum Beispiel ein süßer Schriftzug“, so die 55-Jährige.

Der Bochumer Florist Axel Klodt zeigt einen der Trends: Rosen kombiniert mit pinkfarbenem Lagurus und rosafarbenem Schleierkraut. Foto: Nadja Juskowiak

In dem prächtigen Rosenstrauß mit roten Blumen, den ihr Mann präsentiert, ist demnach pinkfarbener Lagurus, auch Samtgras genannt, und rosafarbenes Schleierkraut eingearbeitet – ein Farbenrausch, der vielen Frauen ein Glitzern in die Augen zaubern dürfte. Das altbekannte Schleierkraut sei vor allem in gefärbter Variante aktuell ein modischer Begleiter der Rose.

Ein weiterer Trend seien Eukalyptuszweige, die mit ihren blau-grünen Blättern einen sanften Kontrast zu farbigen Blumen bieten. Blumige Partner der Rosen könnten auch zum Beispiel Ranunkeln sein – „die schönste Blume überhaupt“, findet Gitta Klodt und schwärmt von der Sorte „Clooney“. Außerdem angetan haben es ihr die zarten Lysianthus-Blüten, die ebenfalls als Partner der Rosen zum Einsatz kommen können.

Bochumer Florist: Auch Kleinigkeiten können das Frauenherz zum Valentinstag erfreuen

Doch es muss nicht immer ein opulenter Strauß sein. Auch Kleinigkeiten sind gefragt. „Junge Männer nehmen häufig eine oder drei Rosen mit etwas dabei“, sagt Axel Klodt. Alternativ empfehlen die Floristen zum Beispiel kleine Gestecke oder Kränze in Herzform aus Pampasgras. Das sind Hingucker, die Frauen sich selten selbst kaufen würden und somit Freude verbreiten. Axel Klodt beschenkt seine Frau seit 38 Jahren zum Valentinstag. „Ich habe auch mal Rosenblätter ausgestreut. Und da ich Tulpen liebe, gerade um diese Jahreszeit, finde ich einen großen Tulpenstrauß auf dem Frühstückstisch sehr schön“, so der 59-Jährige.

Generell sei der Valentinstag ein erfreulicher Tag, finden die Floristen. „Es ist wirklich süß, wenn die ganzen Männer reinkommen und etwas für ihre Frauen suchen“, sagt Gitta Klodt.

