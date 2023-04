Blitzmarathon: Polizei Bochum will Temposünder aufschrecken

Ein mobiler Blitzer im Einsatz: In dieser Woche beteiligt sich die Bochumer Polizei an einem Blitzmarathon.

Bochum. Bis Freitag, 21. April, beteiligt sich die Polizei Bochum an einer europaweiten Blitzaktion. Schon in der Vergangenheit gab es ähnliche Einsätze.

Die Polizei Bochum beteiligt sich in dieser Woche am vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ durchgeführten Blitzermarathon. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg kommen in der kompletten Woche vermehrt mobile Tempomessgeräte zum Einsatz. Die meisten Bundesländer legen allerdings den Schwerpunkt auf den kommenden Freitag, 21. April.

„Unsere Aktionen werden gezielt an Gefahrenpunkten wie Schulen, Kindergärten oder Alteneinrichtungen durchgeführt“, betont Polizeisprecher Frank Lemanis. Unangepasste oder zu hohe Geschwindigkeit sei nachweislich eine der Hauptunfallursachen. Bei tödlichen Unfällen ist es sogar mit Abstand die Ursache Nummer eins.

Erste Aktion fand in Bochum 2008 statt

Die Polizei in Bochum hat sich auch in der Vergangenheit regelmäßig am damals jeweils landesweit durchgeführten Blitzmarathon beteiligt. Beim 24-Stunden-Blitzmarathon 2014 etwa wurden 2093 Fahrzeuge kontrolliert, davon fuhren 47 zu schnell. Zuerst hatte es in Bochum 2008 eine solche gezielte Aktion gegeben.

Bis heute erinnert man sich bei der Polizei an den Blitzmarathon 2012, der offiziell um 6 Uhr beginnen sollte. Das hat einen besonderen Hintergrund: Ein 34-jähriger Bochumer war um 5.50 Uhr mit 24 Stundenkilometer über der erlaubten Geschwindigkeit gemessen worden. Er zeigte sich damals unbeeindruckt und teilte den verblüfften Polizeibeamten nur mit: „Is’ doch noch keine sechs, der Blitz-Marathon hat doch noch gar nicht begonnen.“ Apropos Ausreden; um die seien die ertappten Temposünder selten verlegen. Besonders beliebt: „Ich muss zu einem wichtigen Termin.“

