Blitzer in Bochum: Hier kontrollieren Polizei und Stadt

Am kommenden Dienstag (2.5..) kontrolliert die Stadt Bochum zunächst an der Heinrichstraße in Gerthe (Symbolbild).

Bochum. Polizei und Stadt kontrollieren auch in der kommenden Woche das Tempo auf den Straßen in Bochum. Die Messstellen im Stadtgebiet im Überblick.

Die Stadt Bochum kontrolliert in der kommenden Woche (ab 2. Mai) an folgenden Straßen die Geschwindigkeit im Straßenverkehr: am Dienstag auf der Heinrichstraße, am Mittwoch auf der Kirchharpener Straße, am Donnerstag auf der Straße Im Hagenacker, am Freitag auf der Lothringer Straße und am Samstag auf der Schwerinstraße.

Hier steht die Polizei Bochum am Straßenrand

Die Polizei nennt nur die Stadtteile, in denen sie blitzt: am Dienstag in Höntrop, am Mittwoch in Wattenscheid-Mitte, am Donnerstag in Laer, am Freitag in Weitmar und am Samstag in Werne.

