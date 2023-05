Blitzer Bochum: Hier will die Stadt Autofahrer kontrollieren

Bochum. Die Stadt kontrolliert, ob sich alle Autofahrerinnen und Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. An diesen Stellen wird geblitzt.

Achtung Blitzer: Die Stadt Bochum kontrolliert auch in der Woche ab Montag, 15. Mai, wieder an verschiedenen Stellen Geschwindigkeit. Ziel ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, so heißt es von der Stadt.

Nach Angaben der Stadt soll am Montag an der Straße „Im Haarmannsbusch“, am Dienstag an der Straße „Am Holzwege“, am Mittwoch an der Straße „Am Sattelgut“, am Freitag an der Dr.-C.-Otto-Straße und am Samstag an der Hattinger Straße geblitzt werden. Die Stadt weist darauf hin, dass die Auflistung nicht abschließend ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum