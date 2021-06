Blitz-Reaktion der Feuerwehr verhindert Brand am Impfzentrum

Bochum. Ein Pkw war in der Tiefgarage des Bochumer Impfzentrums in Brand geraten. Feuerwehr und Sicherheitspersonal in Bochum reagierten umgehend.

Gefährlich hätte die Situation am Bochumer Impfzentrum werden können. Das Sicherheitspersonal hatte am Sonntagmittag (27.) Brandrauch bemerkt. In der Tiefgarage des Ruhrcongress war ein Pkw in Brand geraten.

Umgehend, so die Feuerwehr, hatte das Sicherheitspersonal die Zugänge zum Impfzentrum, das zu dieser Zeit voll ausgelastet war, blockiert. Der nächste Schritt wäre die Evakuierung dieses sensiblen Gebäudes gewesen. Vor Inbetriebnahme des Zentrums Ende Dezember waren genau solche Szenarien eingeübt worden. „Alle haben super reagiert“, lobte die Feuerwehr.

Verrauchung in der Tiefgarage

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine minimale Verrauchung in der Tiefgarage festgestellt werden. Der betroffene Pkw konnte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz mittels eines Wandhydranten abgelöscht werden.

Durch das schnelle Eingreifen des Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr konnte eine Schadensausbreitung auf den Betrieb des Impfzentrums verhindert werden. Nach den Löschmaßnahmen wurde die Tiefgarage mit der stationären Lüftungsanlage entraucht.

Personen seien nicht gefährdet gewesen. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet. Insgesamt war die Feuerwehr Bochum mit 21 Einsatzkräften vor Ort.

