Bitte mitmachen: Paketspenden für Hilfsbedürftige in Bochum

Auch in diesem Jahr wird ein Weihnachtsfest für hilfsbedürftige Menschen organisiert. Der Verein „Bochum hilft!“ kümmert sich mit verschiedenen Partnern um die Vorbereitung und die Umsetzung der Aktion.

„Bochum hilft!“ organisiert die Paketaktion mit dem Schauspielhaus Bochum

Mit an Bord sind das Schauspielhaus, der Kulturbahnhof Langendreer, die Diakonie, das Amt für Gesundheit und Soziales sowie die AWO. Die Hilfsaktion für wohnungslose Bedürftige gibt es bereits seit fünf Jahren. Jeder kann mithelfen, und ist eingeladen, Weihnachtspäckchen zu packen und an verschiedenen Sammelstationen (Theater, Musikforum, Prinz-Regent-Theater und anderen) abzugeben. Die Päckchen werden am Nikolaustag, 6. Dezember, von 17 bis 20 Uhr bei einer kleinen Feier in der Rotunde im Bermudadreieck an die Bedürftigen verteilt.

Erstmals können auch Einkaufsgutscheine anstelle von Päckchen gespendet werden. Außerdem wird es mobile Krankenbusse der Johanniter und des Arbeiter-Samariter-Bundes für die Versorgung von kleinen Verletzungen sowie Corona-Schnelltests vor Ort geben.

Zentrale Sammelstelle ist das Schauspielhaus Bochum, wo die Geschenkspenden am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. Dezember, zwischen 10 und 18 Uhr abgegeben werden können werden. Die Pakete sollten maximal Schuhkarton-Größe haben. Als Inhalt kommen Schutzmasken, Handdesinfektionsmittel, Mützen, Handschuhe, Socken, Duschgel, Einwegrasierer, Deo, Papiertaschentücher, Kaffeesticks, Teebeutel, Tütensuppen, Kekse, Süßigkeiten und Schokolade in Frage. Hunde- und Katzenfutter sollte unverpackt abgegeben werden, um eine schnelle Verteilung zu gewährleisten.

Handgeschriebener Gruß als nette Geste

Den Spenden darf gerne ein handgeschriebener Gruß beigelegt werden. Spätester Abgabetermin für alle Päckchen und Lebensmittel-Gutscheine ist Freitag, 3. Dezember, von 17 bis 20 Uhr im Kulturzentrum Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108.

