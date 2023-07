Biker-Ausflug wird für Bochumer zum unvergesslichen Erlebnis

Bochum-Laer. Spendenprojekt „Augenblick“: Menschen mit Beeinträchtigung aus Bochum-Laer nehmen am „Jumbo-Run“ in Sonsbeck teil. Spaß am Motorradfahren.

Acht Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses an der Suntumer Straße im Wohnverbund Bochum-Herne (Ev. Johanneswerk) haben mit Unterstützung ihrer Assistenten erstmalig an der Motorrad-Ausfahrt des „Unternehmen Zündkerze e.V.“ teilgenommen – und es sichtlich genossen. Der sogenannte Jumbo-Run – ein Ausflug, bei dem Menschen mit Beeinträchtigung mitfahren können – findet schon seit 1999 jährlich statt. Im Vordergrund der Veranstaltung steht der Inklusionsgedanke.

Welches Gefährt soll es werden? Vor dieser schwierigen Wahl stand die Gruppe aus dem Johanneswerk, als sie den Marktplatz in Sonsbeck am unteren Niederrhein erreichte. Zahlreiche Motorräder, Trikes und Quads standen zur Mitfahrt bereit. Die Aufregung war groß, denn für viele Mitfahrende war es die erste Motorrad- oder Trikefahrt ihres Lebens. Nach einer Ansprache folgte die Verteilung auf die Gefährte.

Platz auf dem Traumgefährt gesichert

Wer vorher schon mit Fahrerinnen und Fahrern ins Gespräch gekommen war, hatte sich bereits einen Platz auf dem Traumgefährt gesichert. Dann startete eine riesige Kolonne aus über 250 Fahrzeugen unter dem Jubel der Zuschauermenge am Straßenrand ihre Ausfahrt.

Es ging über die Landstraßen durch verschiedene Orte, am Deich entlang mit Blick aufs Wasser. Überall standen Menschen am Straßenrand und begrüßten die „Zündis“ bei ihrer Ausfahrt, hielten selbstgestaltete Plakate und Luftballons hoch und winkten der Kolonne zu. Selbst die Feuerwehren der Orte und Musiker hatten sich platziert und begrüßten alle mit ihrem Martinshorn oder einem Ständchen.

Spendenprojekt „Augenblicke unterwegs“

Nach der Ausfahrt saßen Fahrer und Beifahrer noch länger im Park in Sonsbeck zusammen. Das gemeinsame Fazit: Ein unvergesslicher Tag, der bei allen Beteiligten den Wunsch auslöste: „Wir möchten das noch mal machen!“

Der Ausflug der Klientinnen und Klienten aus dem Johanneswerk wurde mithilfe des Spendenprojekts „Augenblicke unterwegs“ möglich gemacht. Der diakonische Träger kann vieles aus eigenen Mitteln finanzieren. Für die Teilnahme an solchen Ausflügen allerdings sind Bewohner und Betreuer auf ehrenamtliche Unterstützung und Spenden angewiesen.

Wer helfen möchte, kann sich zum Beispiel bei einem Besuch des Sommerfestes am 12. August über aktuelle Projekte und Unterstützungsmöglichkeiten informieren. Los geht‘s ab 14 Uhr Uhr an den Claudius-Höfen in Bochum. Alle Infos zum Wohnverbund gibt’s unter www.johanneswerk.de/wv-bochum-herne.

