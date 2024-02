Bibi & Tina im März in Bochum: Familienkarten zu gewinnen

Bibi & Tina kehren mit der „Außerirdischen Hitparade“ am 21. März in den Bochumer Ruhrcongress zurück. Wir verlosen Freikarten.

Bochum Hex hex: Bibi & Tina kehren im Frühjahr in den Ruhrcongress zurück. Wir verlosen Karten für das Musical. So können Familien kostenlos dabei sein.

Als Hörspiel und Roman, im TV und Kino: Die 1991 gestartete Bibi & Tina-Reihe (Bibi Blocksberg allein zaubert schon zehn Jahre länger) generiert Millionen-Verkaufszahlen und Top-Quoten in der jungen Zielgruppe. Das basiert nicht zuletzt auf den eingängigen Liedern aus der Feder von Peter Plate (ehemals „Rosenstolz“). Mit Plate als Produzent gibt’s „Bibi & Tina“ seit 2016 auf der Bühne. Und auch das funktioniert.

Bibi & Tina in Bochum: Gewinnspiel läuft bis 8. Februar

Mit dem Prädikat „Deutschlands erfolgreichste Kinder- und Familienshow“ werben die Musical-Macher für das erneute Gastspiel in Bochum. Vor einem Jahr war der Ruhrcongress mit 1800 Besuchern gefüllt. Bei den Bibi-Hits wie „Funky Monkey“, „No Risk, no Fun“, „Bester Sommer“, „Mädchen gegen Jungs“ und „Up, Up, Up“ gab‘s kein Halten mehr. „Für zweieinhalb Stunden ist das Leben tatsächlich ein Ponyhof“, schrieb die WAZ.

Wer die beiden Freundinnen und ihre „Außerirdische Hitparade“ am 21. März kostenlos erleben will, kann sich ab sofort online an einem WAZ-Gewinnspiel beteiligen. Auf waz.de/bibiundtina winken zwei Familienkarten für jeweils vier Personen. Die Verlosung endet am 8. Februar, 24 Uhr. Die Gewinner werden informiert.

Karten gibt es ab 39 Euro im Vorverkauf

Das Musical am Stadionring beginnt um 17 Uhr und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Tickets ab 39 Euro sind auf bovg.de erhältlich.

