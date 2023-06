Einwohnerzahlen Bevölkerung in NRW steigt weiter an – auch in Bochum

Bochum. NRW hat einen Zuwachs der Einwohnerzahlen verzeichnet - auch in Bochum. Wieso sich die Zahlen der Stadt von denen von IT NRW unterscheiden.

Bochum vergrößert sich. So geht es aus der Analyse des Landesbetriebs IT NRW hervor. Demnach steigt die Bevölkerungszahl in Bochum um rund 0,46 Prozent.

NRW hatte gegen Ende 2022 rund 18,1 Millionen Einwohner

Die Statistiken von IT NRW zeigen einen Zuwachs von rund 1,2 Prozent in gesamt NRW auf mehr als 18,1 Millionen Einwohner. Das durchschnittliche Alter liegt bei 44,2 Jahren. Im vergangenen Jahr waren die fünf größten NRW-Städte Köln (1.084.831 Einwohner), Düsseldorf (629.047), Dortmund (593.317), Essen (584.580) und Duisburg (502.211).

Bochum kann Zuwachs verzeichnen: Durchschnittsalter leicht über dem von ganz NRW

Im Vergleich zum Jahr 2021 verzeichnete Bochum einen Bevölkerungszuwachs auf 365.742 Einwohner (Vorjahr: 363.441). Die Verteilung von männlichen und weiblichen Bewohnern hat sich kaum verändert. In Bochum leben rund 51 Prozent Frauen und 49 Prozent Männer. Das Durchschnittsalter liegt mit 44,4 Jahren etwas höher als der NRW-Durchschnitt.

Die bevölkerungsreichste Altersgruppe bilden die 50 bis unter 60 Jahre alten Bochumerinnen und Bochumer mit 14,5 Prozent (53.887 Personen). Dahinter liegt die Gruppe im Alter zwischen 30 und 39 Jahre (14 Prozent, 52.185 Personen).

Die Zahlen der Stadt Bochum unterscheiden sich von den Statistiken von IT NRW. Grund: Manche Umzüge würden den Kommunen (in diesem Fall Bochum) nicht gemeldet, sondern nur an das Land NRW weitergegeben, teilt IT NRW auf Anfrage mit. Diese Zahlen würden dann am Ende des Jahres in die offiziellen Einwohnerzahlen einfließen.

