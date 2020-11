Betrunkener Einbrecher aus Herne bei Tat in Bochum gefasst

Noch am Tatort in Bochum wurde der Einbrecher aus Herne erwischt (Symbolbild).

Bochum/Herne. Ein junger Einbrecher aus Herne ist am Tatort in Bochum von der Polizei erwischt worden. Er war betrunken.

Ein 21-jähriger Herner ist nach einem Wohnungseinbruch in Bochum von der Polizei festgenommen worden. Der junge Mann wurde am Dienstag gegen 21.15 Uhr dabei beobachtet, wie er durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung an der Wittener Straße im Bereich Steinring einstieg.

Alkoholtest der Bochumer Polizei ergab 2,08 Promille

Der polizeibekannte Mann konnte noch am Tatort von Polizeibeamten gefasst werden. Er war stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

