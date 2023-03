Die Kontrolle über ihr Rad verloren hat in Bochum eine betrunkene Frau (Symbolbild).

Bochum. Gestürzt ist eine betrunkene Fahrradfahrerin in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt von Bochum. Die Frau hatte 1,72 Promille Alkohol im Blut.

Eine alkoholisierte Fahrradfahrerin (48) hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Innenstadt von Bochum die Kontrolle über ihr Rad verloren und ist ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

Fahrrad kollidiert mit einem geparkten Auto

Nach Angaben einer Zeugin befuhr die Frau gegen 3.10 Uhr in einer unsicheren Fahrweise - augenscheinlich mit Schlangenlinien - die Bleichstraße in Richtung Bongardstraße. In Höhe der Hausnummer 6 wollte die Radfahrerin wenden, verlor die Kontrolle und fiel auf die Straße. Anschließend kollidierte das Rad mit einem geparkten Pkw.

Die Frau aus Kamen wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,72 Promille. Zur weiteren Behandlung wurde die verletzte Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum