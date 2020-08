Polizei Betrug: Schuhverkäufer überführte Tatverdächtige in Bochum

Bochum. Ein Schuhverkäufer hat in Bochum einen EC-Karten-Betrug vereitelt. Dabei ging er sehr geschickt vor, so dass die Verdächtigen gefasst wurden.

Ein „gewiefter Schuhverkäufer“, so die Polizei, hat am Mittwochabend einen Betrug in der Innenstadt von Bochum aufgedeckt.

Gegen 18.30 Uhr betraten den Angaben zufolge zwei junge Männer den Schuhladen an der Kortumstraße und erkundigten sich, ob Kartenzahlung möglich sei. Der Angestellte (27) aus Bochum stellte fest, dass auf der Karte ein weiblicher Name stand - doch er ließ sich nichts anmerken. Stattdessen bejahte er die Frage, bat die Männer, sich in Ruhe umzusehen und rief die Polizei.

Bei den Verdächtigen fand die Polizei Bochum weitere verdächtige Wertgegenstände

Die Beamten durchsuchten wenig später die verdächtigen Männer (20 und 28, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) und stellten insgesamt fünf gestohlene Debit-Karten sicher. Zudem sicherten sie mehrere Kleidungsstücke, teils mit Preisschildern, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handeln könnte.

Sie nahmen die beiden Tatverdächtigen mit zur Wache. Die Ermittlungen dauern an.