Besonders schwerer Diebstahl: Polizei fahndet nach Täter

Bochum Im Sommer 2023 stiehlt ein Mann in Bochum ein Pedelec. Die Polizei hat den Täter bisher nicht gefasst. Jetzt sucht sie mit Fotos nach ihm.

Ein hochwertiges Pedelec mit Fahrradanhänger soll ein unbekannter Mann im vergangenen Sommer aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Universitätsstraße in Bochum gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Mann in der Nacht vom 31. August auf den 1. September unbefugt Zugang zur Tiefgarage verschafft haben. Dort soll er gewaltsam in einen Fahrradkeller eingebrochen sein. Die Polizei stuft die Tat als „besonders schweren Diebstahl“ ein.

Der Mann wird beschuldigt, ein Pedelec mit Fahrradanhänger gestohlen zu haben. Foto: Polizei Bochum / FUNKE Foto Services

Die Polizei beschreibt den Gesuchten wie folgt: Er soll circa 50 Jahre alt sein und graue Haare haben. Zum Zeitpunkt der Tat soll er einen grauen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans getragen haben. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter den Telefonnummern 0234 909-8205 oder -4441 bei der Kriminalwache melden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fahndet mit Fotos nach dem Mann. Foto: Polizei Bochum / FUNKE Foto Services

