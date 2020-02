Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besonderer Schallschutz

Für Aufsehen sorgte jüngst die Nachricht, dass die Stadt auf Betreiben von Aral/BP die Schallschutzmaßnahmen für das Neubaugebiet verschärft hat. Das Unternehmen betreibt gegenüber ein Forschungszentrum und hat aus Sorge, die künftigen Nachbarn könnten sich über Lärm beschweren, darum gebeten.

So kommt es nun, dass sich die Fenster an drei Häusern an der westlichen Ecke des Neubaugebietes zur Straße hin nicht öffnen lassen. Dies ist im beschlossenen Bebauungsplan so verankert. Mit dem Bauherrn sei das im Vorfeld abgestimmt worden, heißt es aus dem Rathaus.