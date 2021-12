Die Nachtexpress-Busse starten in der Silvester-Nacht etwa gegen 1.20 Uhr am Hauptbahnhof Bochum.

ÖPNV Besonderer Bogestra-Fahrplan an Silvester und Neujahr

Bochum. In der Silvester-Nacht gilt für Nachtbusse und -bahnen der Bogestra ein besonderer Fahrplan. Bis 6 Uhr morgens werden Nachtschwärmer befördert.

Zu Silvester und Neujahr schickt die Bogestra ihre Busse und Bahnen nach einem besonderen Fahrplan auf die Strecken.

Start gegen 1.20 Uhr am Hauptbahnhof

In der Nacht vom 31. Dezember 2021 auf den 1. Januar 2022 sind die Nachtexpress-Linien unterwegs. Die Nachtexpress-Busse (NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8) und die Nachtexpress-Bahnen auf den Linien U35, 306 und 318 starten zu ihren ersten Fahrten des Jahres 2022 um 1.20 bzw. 1.22 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof.

Die Nachtexpress-Verbindung NE10 zwischen Bochum, Gelsenkirchen und Buer wird in dieser Nacht um 1.01 Uhr ab Bochum Hbf aufgenommen. Damit auch die Letzten an Neujahr in der Frühe sicher nach Hause kommen, wird bis etwa 6 Uhr gefahren.

Erste Fahrt von Langendreer um 1.10 Uhr

Für die Nachtexpress-Linie NE17 (Ruhr-Universität - Witten) geht es um 1.36 Uhr das erste Mal von der Haltestelle Ruhr-Universität los. Bei der Nachtexpress-Linie NE18 (Bochum-Langendreer - Witten) startet die erste Fahrt von Langendreer um 1.10 Uhr.

An Silvester orientiert sich der Fahrplan am Samstagsfahrplan. Letzte Fahrten von Bussen und Bahnen sind an diesem Tag gegen 22 Uhr.

Am Neujahrstag gilt der Sonntagsfahrplan

Der Fahrplan am Neujahrstag orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Auf die Strecke gehen die Busse und Bahnen in der Regel um etwa 10 Uhr.

