Besetztes Haus in Bochum-Hamme – bald wird geräumt

Ein Haus an der Haldenstraße in Bochum-Hamme ist seit fast einem halben Jahr besetzt.

Bochum. Seit rund einem halben Jahr haben Aktivistinnen und Aktivisten ein Haus an der Haldenstraße in Bochum-Hamme besetzt. Das wird nun ein Ende haben.

„Nach über sechs Monaten wird die Besetzung der Haldenstraße 47 beendet“, das teilen die Aktivistinnen und Aktivisten mit, die im vergangenen Jahr ein Haus der Diakonie in Bochum-Hamme eingenommen haben. Sie wollen sich dem Bau eines Behindertenwohnheims nicht entgegenstellen und kündigen die Räumung an.

Die Gruppe halte sich damit nach eigenen Angaben an die Abmachung, die Besetzung kurz vor Beginn der Abrissarbeiten zu beenden. „Wir hatten eine tolle Zeit und danken allen, die sich beteiligt haben“, erklärt Tascha Pfingst, eine der Hausbesetzerinnen.

Haus in Bochum-Hamme seit etwa einem halben Jahr besetzt

Im Oktober hatten rund 50 Menschen das leerstehende Haus besetzt. Sie wollten einen „Gemeinschaftsort für die Nachbarschaft“ aufbauen. Dass das Besetzen des Hauses eine Straftat darstellt, sei kein Hinderungsgrund, hieß es damals. Nach Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten kam es im vergangenen Jahr schnell zu einer Übereinkunft mit der Diakonie als Eigentümer.

Bei der Diakonie zeigte man sich auf Anfrage unserer Redaktion damals bedeckt. Wenige Tage nach der Besetzung war es nach Angaben der Diakonie zu einer ersten Kontaktaufnahme gekommen. Zu konkreten Inhalten wollte man sich aber nicht äußern.

Blick in den Kreativraum des besetzten Hauses in Bochum-Hamme. Das Foto ist Anfang Januar entstanden. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Auch in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Aufruhr rund um das Haus in Hamme. Mehrmals hatte es Angriffe gegeben, mutmaßlich aus der rechten Szene. Als Reaktion darauf gab es eine Demo in der Bochumer Innenstadt, an der etwa 300 Menschen teilnahmen.

Ende der Haus-Besetzung habe nicht mit Angriffen zu tun

Das Ende der Besetzung habe aber nichts mit den Angriffen zu tun. „Obwohl die Zeit danach für uns mit einem eingeschränkten Sicherheitsgefühl und einer ambivalent diskutierten Polizeipräsenz einhergegangen ist, möchten wir klar machen, dass dies nicht der Grund für unseren Auszug ist. Wir stellen uns klar gegen Nazis in Bochum und anderswo (...)“, so Pfingst.

Ende April soll das Gebäude geräumt werden. Vorher gibt es noch ein paar Termine, unter anderem ein Nachbarschaftsfest am Samstag, 15. April. „Am 29. April werden alle nicht mehr benötigten Gegenstände gegen eine Spende im Rahmen eines kleinen Flohmarkts herausgegeben“, heißt es von den Aktivistinnen und Aktivisten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum