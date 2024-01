„Beschämend“: Reaktionen nach Vorfall in Bochumer Restaurant

Bochum Ein Restaurant verweigert einer Blindenhündin den Zutritt. Barrierefreiheit sieht anders aus, finden viele Bochumer – und reagieren empört.

Ende 2023 wollte Jennifer Huth mit ihren Freundinnen frühstücken gehen. Unerlässlich für ihren Besuch im Restaurant ist für die 37-Jährige ihre Blindenführhündin Martha. Diese war im Restaurant jedoch nicht gern gesehen, aus Hygienegründen verwies das Personal den Hund dem Lokal. Das bedeutet im Klartext: Auch Jennifer Huth wurde der barrierefreie Zugang zum Lokal verwehrt.

WAZ Bochum berichtete am 6. Januar 2024 über den Fall, der gesetzlich klar geregelt ist: Laut Behindertengleichstellungsgesetz darf der Hund einem Lokal nur dann verwiesen werden, wenn er eine „unverhältnismäßige Belastung“ darstelle. Diese sei aufgrund von Hygieneverordnungen aber nicht gegeben. Auf Instagram und Facebook sorgte das Unrecht für eine Welle von Empörung über das Personal und Sympathien für Jennifer Huth und ihre Hündin.

Restaurant-Vorfall nur ein Beispiel von vielen

„Das schockiert mich zutiefst“, schreibt Jennifer Pawelski unter dem Instagram-Posting. Nadine Kräft, die Alltagsdiskriminierung aufgrund der Entwicklungsstörungen ihres Sohnes kennt, kommentiert: „So sieht Inklusion aus... NICHT!“ Simone Bunck wirft dem Restaurant auf Facebook „null Empathie“ vor. Einige Bochumer gehen sogar so weit, dass sie einen Boykott des betroffenen Restaurants fordern, dessen Namen die WAZ nicht preisgegeben hat. Letztlich stellt die geschilderte Situation ohnehin nur ein exemplarisches Beispiel dar, von denen Jennifer Huth viele kennt.

Barrierefreiheit ist ein Grundrecht. Ulrike Mähl, Instagram-Nutzerin

Ähnliches sei ihr in der Vergangenheit auch im Supermarkt, in Arztpraxen, Kliniken und anderen Lokalen widerfahren. Viel mehr als nur das eine Restaurant abzustrafen, bedürfe es also eines gesamtgesellschaftlichen Umdenkens. So schreibt Ulrike Mähl auf Instagram: „Ungeschultes Personal und Besitzer sind leider Alltag in Deutschland, Barrierefreiheit ist ein Grundrecht!“

Einige Nutzer schlagen sich auf die Seite des Restaurants

Diesen Ärger teilen die allermeisten Nutzer unter dem Posting des WAZ Bochum Instagram-Accounts. „Wie mit der jungen Frau umgegangen wurde, ist für mich beschämend. Unterste Gürtellinie“, empört sich ein Nutzer. Einige andere sehen jedoch kein Problem im Rauswurf des Begleithundes. „Dann geht man halt in ein anderes Lokal“, schreibt jemand gleichgültig.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Thomas Palme vertritt unter dem Facebook-Posting der WAZ eine ähnliche Meinung. „Auch ein Blindenhund ist ein Hund“, schreibt er. Die Reaktion Jennifer Huths bezeichnet er als „Aufstand“. Er empfiehlt der 37-Jährigen weiterhin, stattdessen ein Lokal aufzusuchen, wo man es mit der Hygiene nicht so genau nehme. Eine andere Nutzerin springt auf Facebook für das Restaurant in die Bresche. Sie schreibt, dass sie dessen Reaktion unter Umständen nachvollziehen könne. Etwa wenn die Inhaber erst kürzlich in die Gastronomie eingestiegen seien und die Hygienevorschriften penibel beachten wollten. „Vielleicht war es einfach Unwissenheit“, fasst sie zusammen.

„Ein starkes Stück, jemanden so zu diskriminieren“

Heidrun Schmidt-Ellmer lässt das aber nicht durchgehen – und bringt die Position der überwiegenden Kommentatoren auf den Punkt: „Egal ob aus Unwissenheit oder warum auch immer“, schreibt sie, „es ist schon ein starkes Stück, einen Menschen so zu diskriminieren“.

