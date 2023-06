Berührender Roman erzählt von junger Mutter in der Krise

Autorin Sophia Hungerhoff lebt seit vielen Jahren als Lektorin in Hamburg. An ihre Bochumer Wurzeln denkt sie gern.

Bochum. „Manchmal fliegen“ heißt das Debüt der Autorin Sophia Hungerhoff, die in Bochum aufwuchs. Jetzt kehrt sie für eine Lesung in die Heimat zurück.

Einen berührenden Roman über Beziehungen, Kinder und die heimliche Sehnsucht nach einem anderen Leben schreibt die Autorin Sophia Hungerhoff. „Manchmal fliegen“ sorgt seit seinem Erscheinen vor wenigen Wochen für viele begeisterte Reaktionen der überwiegend wohl weiblichen Leserschaft. Jetzt stellt die Autorin ihr Debüt bei einer Lesung in der Buchhandlung Janssen in Bochum vor, an die sie ganz besondere Erinnerungen hat.

Autorin kehrt in ihre Heimat nach Bochum zurück

Mit ihrem Mann und zwei Töchtern lebt Sophia Hungerhoff in Hamburg, wo sie als Lektorin im „mareverlag“ tätig ist. Auf ihre Bochumer Wurzeln blickt die 42-jährige Autorin gern zurück: „Geboren wurde ich in Recklinghausen, doch meine prägenden Jahre erlebte ich in Bochum“, erzählt sie. Sie wohnte in Stiepel und im Ehrenfeld, ihr Abitur absolvierte sie auf der Schiller-Schule.

„Manchmal fliegen“ heißt das Romandebüt von Sophia Hungerhoff. Foto: Piper-Verlag

In der Buchhandlung Janssen machte sie ein Schülerpraktikum, was ihr Interesse am Verlagswesen nachhaltig weckte: „Danach wollte ich mal raus aus der Stadt, habe ein Verlagspraktikum in London gemacht und nach dem Studium ein Lektoratsvolontariat bei Dumont in Köln.“ Für den Hamburger „mareverlag“, der auch für die Zeitschrift „mare“ und Fernsehdokus bekannt ist, betreut sie heute als Lektorin das Buchprogramm.

Der erste Roman kostete Überwindung

Selbst einmal einen Roman zu schreiben, habe sie einige Überwindung gekostet: „Für mich fühlte sich das etwas größenwahnsinnig an“, sagt sie. Zwar schrieb sie zuvor schon kleinere Geschichten, „meist im stillen Kämmerlein“: An eine Veröffentlichung dachte sie bis dahin aber nie.

Die Geburt ihrer zweiten Tochter habe in ihr das Bedürfnis geweckt, einmal eine größere Geschichte erzählen zu wollen. „Mit zwei kleinen Kindern zu Hause fühlte ich mich einsam und isoliert.“ Da sei das Schreiben für sie wie eine Kontaktaufnahme mit der Außenwelt gewesen: „Die Geschichte musste einfach raus.“

Heimlicher Wunsch nach einer Veränderung

Auch die Hauptfigur Anna in „Manchmal fliegen“ (erschienen im Piper-Verlag, 240 Seiten, 22 Euro) ist Mutter zweier kleiner Kinder. Zum ersten Mal seit langem verreist sie allein, um an einer Fortbildung teilzunehmen. Dort gibt es ein unverhofftes Wiedersehen mit Jan, ihrer großen Jugendliebe. Anna wird mit ihrem Muttersein, aber auch mit heimlichen Wünschen nach Veränderungen konfrontiert: „Sie fragt sich: Stecke ich im falschen Leben fest? Bin ich irgendwo falsch abgebogen?“

Große Teile der Handlung sind übrigens frei erfunden, erzählt die Autorin lächelnd. „Mein Mann hat das alles sehr cool begleitet. Aber das Thema betrifft viele Menschen.“

Sophia Hungerhoff stellt ihren Roman am Dienstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Janssen (Brüderstraße 3) vor. Eintritt: sechs Euro. Reservierung: 0234 13001

