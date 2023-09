Bochum. Im Bermudadreieck in Bochum hat eine neue Eisdiele eröffnet. Neben 16 Sorten Eis gibt’s weitere süße Snacks – alles nur zum Mitnehmen.

Links Döner, gegenüber Currywurst – und am Fenster: Süßes. Zum Start in den September hat das Bermudadreieck wieder eine Eisdiele bekommen. Mit einer Besonderheit: Sitzplätze gibt es keine, „Ice cream & more“ verkauft Eis und andere süße Snacks ausschließlich zum Mitnehmen.

Vedat Simsek hat sich mit seiner „Eisdiele to Go“ im Eingangsbereich des Rewe-Markts am einstigen Engelbertbrunnen niedergelassen, am Freitag öffnete er erstmals das Eisfenster. Er habe schon länger nach einem geeigneten Lokal im Bermudadreieck Ausschau gehalten, erzählt der 53-Jährige, der mit seiner Familie bereits die Gaststätte „Toulouse“ an der Hattinger Straße in Weitmar sowie ein Eiscafé in Essen-Bredeney betreibt.

Neue Eisdiele im Bermudadreieck: Eis, Frozen Joghurt und Crêpes

Über seinen Bruder erfuhr der Gastronom vom Leerstand im Rewe, nahm Kontakt zum Filialleiter sowie der Rewe West auf – und bekam den Zuschlag. Zuvor war in dem Vorraum des Supermarktes ein Bäcker ansässig, zuletzt Horsthemke. Seit 1. Juni stand der Bereich leer.

Früher war hier ein Bäcker, jetzt wird aus dem Kassenbereich des Rewe-Marktes im Bermudadreieck Eis verkauft. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Jetzt also Eis statt Brötchen und Brot: 16 Sorten Eis bietet Simsek an. Die Fruchtsorten seien mit Ausnahme von Banane vegan, erzählt Vedat Simsek, zusätzlich gebe es veganes Vanille-, Cookie- und „Dark Chocolate“-Eis. Außerdem im Angebot: Frozen Joghurt, Crêpes und „Bubble Waffles“ mit allerlei Toppings, auch Kaffee, Cappuccino und Co.

Wenn der Rewe geschlossen ist, kann auch das Eisfenster nicht öffnen

Der Bochumer stellt das Eis nicht selbst her, sondern bezieht es von der Firma „La Luna“ aus Geseke. Die ist in Bochum im Franchise-Modell auch bereits mit Eisdielen am Dr.-Ruer-Platz sowie im Ruhrpark präsent.

16 Sorten Eis gibt’s bei „Ice cream & more“, zusätzlich drei spezielle vegane Sorten auf Hafer- und Sojabasis. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Der Laden ist in Familienhand, ein paar Aushilfen seien bereits eingestellt, sagt Simsek. Am Eröffnungstag steht Sohn Dominik (22) mit im Fenster, der seinen Vater neben dem Studium unterstützt. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 24 Uhr. Sonntags ist geschlossen – denn dann hat ja auch der Rewe-Markt zu.

Für die Zukunft hofft Vedat Simsek, auch unabhängig vom Supermarkt öffnen zu können. Im kommenden Jahr stehe ein Umbau im Rewe an, erzählt er – vielleicht sei es dann möglich, einen eigenen Zugang zu bekommen. Und vielleicht könne er dann auch einen kleinen Sitzbereich einrichten. Bis dahin gibt’s im Bermudadreieck erst mal Eis zum Mitnehmen aus dem Fenster.

Zum Start macht „Eis cream & more“ im Bermudadreieck ein Eröffnungsangebot: Bis zum 9. September gibt’s die Kugel Eis für einen Euro. Regulärer Preis ab 11. September: 1,60 pro Bällchen, die drei veganen „Premium“-Sorten kosten 1,80 Euro.

