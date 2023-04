Bergmannsheil Bochum: Verkehrsführung verwirrt Autofahrer

Am Bürkle-de-la-Camp-Platz treffen mehrere Straßen aufeinander. Die Situation soll nun möglicherweise entschärft werden.

Bochum-Ehrenfeld. Am Bergmannsheil gelten unterschiedliche Vorfahrtsregeln. Der Bezirk Bochum-Mitte will prüfen lassen, wie die Situation entschärft werden kann.

Eine Verkehrsführung als Herausforderung für Fahrschüler: Die CDU regt an, die Vorfahrtsregeln am Bergmannsheil zu verbessern. Es geht um den Bürkle-de-la-Camp-Platz, wo mehrere Straßen aufeinandertreffen, alle mit unterschiedlichem Vorrang.

David Schary, stellvertretender Bezirksbürgermeister und Mitglied der Fraktion in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte, forderte in der jüngsten Sitzung die Verwaltung auf, Lösungen zur Verbesserung der Situation zu suchen, beispielsweise durch Anlegen eines Kreisverkehrs oder durch Anpassen der Vorfahrtsregeln.

Anwohner: Ortsunkundige Fahrer missachten die Vorfahrtsregeln

„Am Bürkle-de-la-Camp-Platz treffen Yorkstraße, Gilsingstraße, Hugo-Schultz-Straße und die Zufahrt zum Parkhaus des Bergmannsheils aufeinander. Durch die unterschiedlichen Vorfahrtsregelungen, z.B. die vorrangige Verbindung nördliche Yorkstraße – Zufahrt Bergmannsheil, aber sonst Rechts-vor-Links, ist der Platz bei Bochumer Fahrschülerinnen und Fahrschülern als Stresstest bekannt.“

Anwohnerinnen und Anwohner berichten, so Schary, über insbesondere ortsunkundige Autofahrerinnen und Autofahrer, die die Vorfahrtsregeln missachten oder sogar falsch an den Verkehrsinseln vorbeifahren. „Bei Ortsbesichtigungen der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte und des örtlichen Ortsverbandes bestätigte sich dies bereits nach einer kurzen Zeit.“

Zufahrt zum Parkhaus über den Vorplatz

Der ursprüngliche Vorrang der Verbindung nördliche Yorkstraße – Zufahrt Bergmannsheil fußte auf die ehemalige Rettungswagenzufahrt, die heute jedoch nicht mehr über den Bürkle-de-la-Camp-Platz erfolgt. „Das Bergmannsheil genießt auch über Bochums Stadtgrenzen hinaus als Spezialklinik einen hervorragenden Ruf. Da über den Platz nun die Zufahrt zum Parkhaus erfolgt, fahren dort demnach viele ortsunkundige Besucherinnen und Besucher lang.“ Aus Sicht der CDU-Fraktion empfehle sich, eine Änderung und Vereinfachung der Verkehrsführung in diesem Bereich vorzunehmen.

Die Königsallee werde überplant, parallel zur Yorkstraße werde eine Fahrradstraße eingerichtet, so wusste die Verwaltung zu berichten. So stimmte das Gremium einhellig dem Prüfauftrag zur Verbesserung der Verkehrsführung zu, der eingebettet werden soll in ein Gesamtkonzept für den Bereich.

