Bergmannsheil Bochum entwickelt App für seine Beschäftigten

Bochum. Das Bergmannsheil Bochum hat eine App für seine Mitarbeiter entwickelt. Sie soll Infos liefern und eine schnelle Kommunikation möglich machen.

Aktuelle Nachrichten und Videoinfos, wichtige Dokumente und nützliche Services: Alles das bietet die neue Mitarbeiter-App des Universitätsklinikums Bergmannsheil in Bochum. Die Beschäftigten des Hauses können die Pilotversion kostenfreien herunterladen und nutzen.

„Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind die Anforderungen an schnelle und effektive Kommunikationswege im Krankenhaus deutlich gestiegen“, sagt Geschäftsführerin Dr. Tina Groll. „Jetzt können wir unseren Beschäftigten ein weiteres zeitgemäßes Tool an die Hand geben, damit sie auch unterwegs immer auf dem Laufenden sind.“

Viele nützliche Informationen

So können die Nutzer aktuelle Infos, wichtige Regularien, Presse- und Unternehmensnews, ein Kontaktverzeichnis und vieles weitere mehr auf dem Handy einsehen. Neben der technischen Funktionalität und leichten Handhabung hat das Projektteam großen Wert auf die datenschutzkonforme Gestaltung der App gelegt. So können Nutzer auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bequem fotografieren und über das App-System verschlüsselt an die Personalabteilung übermitteln.

„Wir wollen den Funktionsumfang nach und nach um weitere sinnvolle Services erweitern“, sagt Bergmannsheil-Sprecher Robin Jopp,. „Dabei wollen wir natürlich auch die Rückmeldungen und Impulse der Nutzer aufgreifen.“ Entwickelt wurde die App gemeinsam von der Unternehmenskommunikation und IT-Abteilung des Bergmannsheils in Zusammenarbeit mit der Bochumer Firma Atino GmbH. Das Bergmannsheil hat außerdem im November den neuen Webauftritt umgesetzt. Es präsentiert sich jetzt gemeinsam mit den weiteren Kliniken der Berufsgenossenschaft „in einem einheitlichen und modernen Design“, wie es heißt.

