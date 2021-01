In das Bergbaumuseum Bochum soll nach dreimonatiger Corona-Zwangspause ab Februar wieder Leben einkehren.

Bergbau Bergbaumuseum Bochum bietet im Februar wieder Führungen an

Bochum. Seit November ist das Bergbauseum Bochum wegen Corona geschlossen. Doch bald sollen wieder Führungen und Vorträge stattfinden - unter Auflagen.

Nach rund dreimonatiger Corona-Pause öffnet das Bergbaumuseum Bochum im Februar wieder seine Türen und bietet zahlreiche Führungen und Veranstaltungen an – vorausgesetzt, die aktuellen Corona-Schutzverordnungen werden bis dahin nicht weiter verschärft. Für die Besucher gelten weiterhin entsprechende Vorgaben wie Maskenpflicht und eine begrenzte Teilnehmerzahl, so teilt es das Bergbaumuseum mit.

"Kurz und bündig" nennen sich die Führungen durch die neue Dauerausstellung, die an allen Wochenenden im Februar jeweils samstags und sonntags (6., 7., 13., 14., 20., 21., 27. und 28. Februar) jeweils um 14.15 und 15.15 Uhr angeboten werden. Jeweils nur acht Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes über das "schwarze Gold" und andere wertvolle Rohstoffe.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Einblicke in die Arbeitswelt der Bergmänner gewährt die Führung "Auf Schicht", die am Sonntag, 7. Februar, mehrmals täglich stattfindet. Rund 40 Minuten lang lernen die acht Teilnehmer das Leben der Begleute kennen und folgen den Spuren über die Kaue zu den Maschinen.

Beliebte Führungen durchs Anschauungsbergwerk

Auch die beliebten Kurzführungen durch das Anschauungsbergwerk werden im Februar wieder aufgenommen und finden dienstags bis sonntags um 11, 12, 13 und 14 Uhr statt.

Die Teilnahme kostet 3 Euro plus Eintritt (Erwachsene 10 Euro, Kinder ab sechs Jahren 5 Euro, Kinder unter sechs Jahren frei). Anmeldung sind erforderlich unter Tel. 0234 / 5877-220 oder per Mail an service@bergbaumuseum.de.

Weitere Führungen, Vorträge und Infos unter www.bergbaumseum.de

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.