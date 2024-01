Im Hauptbahnhof Bochum ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen (Archivbild).

Bochum Ein Streit zwischen zwei Frauen im Hauptbahnhof Bochum ist am Sonntag eskaliert. Eine der Frauen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Handgemenge zwischen zwei Frauen kam es am Sonntagmorgen, 7. Januar, im Hauptbahnhof Bochum. Eine der Frauen musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

20-jährige Frau hat Verletzungen im Gesicht

Gegen 5 Uhr beobachteten Bundespolizisten über die Videoanlage des Hauptbahnhofs eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Vor einer Fast-Food-Kette trafen die Beamten auf eine 20- und eine 36-jährige Frau. Äußern wollten sie sich zu ihrem Streit nicht, so die Polizei.

Erst eine halbe Stunde später suchte die 20-Jährige mit einem Zeugen (29) die Bundespolizeiwache auf. Die Frau aus Kamen wies eine blutige Nase sowie eine Verletzung unterhalb des Auges auf. Zudem klagte sie über weitere gesundheitliche Beschwerden und verlor kurz darauf das Bewusstsein. Die Einsatzkräfte alarmierten den Rettungsdienst. Da der Verdacht einer Alkohol-Vergiftung vorlag, wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Streit zweier Frauen mündet in körperliche Auseinandersetzung

Der 29-Jährige habe beobachtet, so heißt es, wie die 36-Jährige der 20-jährigen Kamenerin ins Gesicht geschlagen habe. Daraufhin habe er sich schützend vor die Geschädigte gestellt und die beiden Frauen voneinander getrennt.

Ermittlungen ergaben schließlich, dass die 36-jährige Bochumerin mit der Kamenerin in einen verbalen Streit geraten war und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hat. Die 20-Jährige spuckte ihr dann ins Gesicht, woraufhin die Angreiferin (36) diese schlug und mehrfach kratzte. Dies endete in einer wechselseitigen Körperverletzung, so die Polizei.

Bochumerin hatte 0,85 Promille Alkohol im Blut

Die Beamten trafen die 36-Jährige wenig später im Hauptbahnhof an. Sie sagte, dass sie beleidigt und angespuckt worden sei. Dies habe sie sich nicht gefallen lassen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die Bochumerin mit 0,85 Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die 20-Jährige ein. Auch die 36-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum