Blick zurück ins Jahr 2010: Schon damals stand Ralf „Ralle“ Ender (2. von re.) in der Kleingartenanlage „Friedlicher Nachbar“ in Bochum vor der Vox-Kamera. Hier mit im Bild: Kleingärtner-Kollege Claus „Clausi“ Scholz (li.) und Wolfgang Schultze.

TV-Doku-Soap Bekannt aus „Ab ins Beet“ in Bochum: „Ralle“ Ender gestorben

Bochum. Als „Ralle“ war er vielen Vox-Zuschauern ein Begriff: Ralf Ender, Hobbygärtner in einer Bochumer Kleingartenanlage, ist überraschend gestorben.

Trauer um Ralf „Ralle“ Ender: Der aus TV-Doku-Soaps wie „Ab ins Beet“, „Die Beet-Brüder“ und „Einmal Camping, immer Camping“ bekannte Hobbygärtner ist gestorben. Das gaben der Fernsehsender Vox und die Macher von „Ab ins Beet“ über Facebook bekannt. „Ralle“ wurde seit mehr als zehn Jahren von Vox bei seinen Erlebnissen in der Kleingartenanlage „Friedlicher Nachbar“ in Bochum-Gerthe begleitet, oftmals an seiner Seite: Claus „Clausi“ Scholz.

Ender sei am 12. Oktober überraschend verstorben, teilte das „Ab ins Beet“-Team mit und veröffentlichte ein Foto von „Ralle“ vor einer Gartenlaube, im Blaumann und mit „Hier wohnt ein Schalke-Fan“-Stein in der Hand. „Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben“, heißt es weiter.

Nach Angaben vom Sender Vox hat auch die Produktionsfirma „Tokee bros“ den Tod des TV-Protagonisten bestätigt. Die Nachricht sei völlig überraschend gekommen. Informationen zur Todesursache gebe es bislang keine. Ender wurde 63 Jahre alt.

„Ralle“ war noch im Frühjahr bei „Ab ins Beet“ zu sehen

Ralf Ender sei zuletzt im Frühjahr und Sommer in der jüngsten „Ab ins Beet“-Staffel zu sehen gewesen. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Conny stand er auch fürs Format „Einmal Camping, immer Camping“ vor der Kamera. „Wir hatten zusammen noch so viel vor und dann wirst du mir plötzlich und unerwartet genommen“, schreibt Conny in einem Instagram-Posting.

Tausendfach ist die Nachricht vom Tode Enders in den Sozialen Medien geteilt und kommentiert worden, viele Nutzer sprechen ihr Beileid aus. „Komme gut oben an“, schreibt einer, „er wird, da bin ich mir sicher, als erstes sich ein schönes Stückchen Garten suchen und den dann nach seinen Wünschen gestalten und dann die Schalke-Fahne hissen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum