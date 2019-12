Bei der 1Live-Krone in Bochum kommen Fans den Stars ganz nah

Bochum. Wenn am Donnerstag die 1Live-Krone in Bochum verliehen wird, können die Fans ihren Stars ganz nahe sein. Bauzäune soll es nicht wieder geben.

„Wir wollen rein!“, skandierten Hunderte Kinder und Jugendliche. Doch es gab kein Durchkommen. Bauzäune versperrten den Weg zu den Stars und Sternchen, die per VIP-Fahrservice zum Eingang chauffiert wurden. Folge: traurige und wütende Gesichter vor der Jahrhunderthalle. Das war 2017. Im vergangenen Jahr wurde nachgebessert. Und auch am Donnerstag (5.) sollen die Fans ihren Idolen nahe sein, wenn in Bochum die 1Live-Krone vergeben wird.

Die Verleihung des Radiopreises im Westpark ist nicht nur ein Feiertag für die Größen der deutschen Rock- und Popmusik. Auch etliche Teenager nutzen den Promi-Auflauf, um ab dem späten Nachmittag Autogramme und Selfies zu ergattern. Das wurde vor zwei Jahren zum großen Ärgernis. Ein verschärftes Sicherheitskonzept hielt die jungen Fans auf Abstand. Der WDR reagierte auf die Proteste: 2018 rückten die Zaungäste wieder an die Halle heran. „So wird es auch diesmal sein“, kündigt Krone-Sprecherin Jenny Peters (Radar Musik) auf WAZ-Anfrage an.

Marteria (li.) und Casper gewannen 2018 die 1Live-Krone. Auch diesmal sind sie als bester Live-Act nominiert. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Show-Laufen beginnt um 17 Uhr

Um 17 Uhr beginnt das Show-Laufen. Zum 14. Mal wird Bochum zum Nabel der nationalen Rock-, Pop- und HipHop-Szene. Mehr als 100 Medienvertreter haben sich angesagt. Die Liste der Nominierten ist hochkarätig. Hier eine Auswahl: Lotte & Max Giesinger und Tim Bendzko (Kategorie „Beste Single“), Alice Merton, Lea, Lena und Stefanie Heinzmann (Kategorie „Beste Künstlerin“), Mark Forster, Bosse, Nico Santos und Sido („Bester Künstler“), AnnenMayKantereit, Deichkind, Die Toten Hosen, Seeed („Beste Band“), Rammstein und Marteria & Casper („Bester Live-Act“), Capital Bra, Kontra K, RAF Camora und Rin („Bester HipHop-Act“), Alle Farben, Felix Jaehn und Robin Schulz („Bester Dance Act“).

Sonderpreis geht an Theresa Enke

Die Abstimmung auf 1Live läuft noch bis Donnerstag, 12 Uhr. Zwei Gewinner stehen bereits fest: Felix Lobrecht wird mit der Comedy-Krone ausgezeichnet. Theresa Enke erhält für ihre Robert-Enke-Stiftung, die das Tabuthema Depressionen in den Blickpunkt rückt, den Sonderpreis der 1Live-Redaktion.

Auf der Bühne kommt es erneut zu außergewöhnlichen Zusammenstellungen: Aki Bosse singt mit Alice Merton, Nico Santos mit Lea, Sido mit Johannes Oerding. Nach seinem fulminanten Gastspiel vor zwei Wochen im ausverkauften Ruhrcongress kehrt Luke Mockridge als Krone-Moderator nach Bochum zurück. Wie immer gilt: Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern ausschließlich bei 1Live zu gewinnen.

Die Show wird um 20.15 Uhr live im WDR-Fernsehen, im 1Live-Hörfunk und auf 1live.de übertragen. In der ARD ist am Freitag (1.20 Uhr) eine Wiederholung zu sehen.