Baustellenampel beschädigt: Polizei Bochum sucht Zeugen

Unbekannte haben am Harpener Hellweg in Bochum eine Baustellenampel umgekippt und beschädigt. Der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr habe sich zwischen Samstagabend (31. Oktober) und Sonntagmorgen (1. November) gegen 4.30 Uhr ereignet, teilt die Polizei mit. Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen.

Unbekannte kippen Baustellenampel in Bochum um: Polizei sucht Zeugen

Der oder die Täter habe die Baustellenampel auf die Straße gekippt sie auf diese Weise beschädigt. Dabei sei ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro entstanden. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, sich unter Tel. 0234/ 909-52 06 zu melden.

