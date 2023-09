Baustelle Schule: Was sich Jungpolitiker für Bochum wünschen

Investition in die Schulinfrastruktur: Unser Foto zeigt die Baustelle der neuen Turnhalle für die Märkische Schule in Wattenscheid.

Bochum. Mit den Bochumer Schulen setzen sich junge Politiker auseinander. Was sie ändern würden, ist oft überraschend und so nicht zu erwarten.

Einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag investiert die Stadt derzeit in ihre Schulen. Mit Abstand größtes Projekt ist dabei der Neubau des Schulzentrums Gerthe, das mindestens 107,8 Millionen Euro kosten soll. An etlichen anderen Schulen wird ebenfalls renoviert und erweitert. Doch reicht die Investition in die Schulinfrastruktur? Wir haben junge Vertreter der Parteien gefragt, wo sie in der Stadt die größten Defizite und den größten Nachholbedarf im Bildungssystem sehen.

Der 16-jährige Tom Wolf ist CDU-Mitglied und bereits bei der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) aktiv. Foto: CDU

Unabhängig davon äußerte sich der 16-jährige Tom Wolf, Vorstandsmitglied bei der Bochumer Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft und CDU-Mitglied, zur Notwendigkeit der Investition in die Bildungslandschaft: „Als Schüler und Teil der jungen Generation Bochums sehe ich täglich die Herausforderungen, mit denen unsere Schulen konfrontiert sind. Es ist an der Zeit, dass die Stadt Bochum in unsere Schulen investiert, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Bildung und die besten Chancen für unsere Zukunft erhalten.“

Tom Wolf (CDU): Oft fehlt es an Basics der Schulinfrastruktur

Konkret bemängelt er, dass es in Bochums Schulen sogar an den Grundlagen der Infrastruktur fehle. Er nennt beispielhaft veraltete Klassenräume, marode Sanitäranlagen und unzureichende Ausstattung für den digitalen Unterricht. „Diese Mängel beeinträchtigen nicht nur die Qualität der Bildung, sondern gefährden auch die Gesundheit und Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler“, so Wolf, der appelliert, es müsste mehr investiert werden, um eine nachhaltige Zukunft für Bochum zu gestalten.

Elias Bala (17, ganz links) ist Mitglied der Linksjugend. Gemeinsam mit anderen aus der Bezirksschüler*innenvertretung setzt er sich für Änderungen im Bildungssystem ein. Foto: Patricia Geisler / FUNKE Foto Services

Einen anderen Schwerpunkt setzt der 17-jährige Elias Bala von der Bochumer Linksjugend Solid, der Jugendorganisation der Linken. Natürlich gebe es marode bauliche Situationen: „Vor allem aber brauchen wir in Bochum eine weitere Gesamtschule. Wir fordern ja ohnehin, das bisherige dreigliedrige Schulsystem abzuschaffen. Es darf keine Trennung mehr zwischen Arm und Reich geben.“ Es sei eine Anmaßung, dass sich nach der vierten Klasse schon alles entscheide. Er legt somit das Gewicht auf strukturelle Änderungen, um ein längeres gemeinsames Lernen zu ermöglichen.

Jan Eric Wolf (22) ist Vorsitzender der Bochumer Jusos. Als Lehramtsstudent weiß er recht genau, wo es an den Schulen hapert. Foto: SPD

Jan Eric Wolf (22) ist Vorsitzender der Bochumer Jusos und kennt als Lehramtsstudent die Konsequenzen von fehlendem Personal an Schulen: „Besonders an Grund- und Gesamtschulen ist die Lage prekär. Das führt dazu, dass jedes vierte Kind am Ende der vierten Klasse nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen kann.“ Zur baulichen Situation merkt er an, dass Container nur Notlösungen sein dürften. „Wir brauchen mehr Fördermittel und eine Beschleunigung im Neubau von Schulen, damit Containerbauten nicht zum Standard werden. Dafür braucht es unter anderem eine Vereinfachung des Baurechts.“

Jan Eric Wolf (Jusos): Mehr psychische und soziale Betreuung an Schulen

Wolfs dritter Punkt ist, dass die psychische und soziale Betreuung nach den Corona-Einschränkungen gestärkt werden sollten. Eine immer größer werdende Zahl an Kindern und Jugendlichen leide an psychischen Erkrankungen, und neben dem Mangel an Kassenplätzen für Psychotherapeuten fehle es auch in den Schulen an einer adäquaten Betreuung.

Als Sprecherin der Grünen Jugend Bochum will die 20-jährige Esma Ünsür ganz konkret etwas gegen Diskriminierungen in und an den Schulen tun. Foto: Grüne

Esma Ünsür (20) ist Sprecherin der Grünen Jugend Bochum. Sie sieht vielfältige Formen der Diskriminierung im Schulalltag, ganz gleich, ob es sich gegen Schüler oder Schülerinnen mit Migrationshintergrund, queere oder arme Personen richtet: „Eins ist klar: das Projekt ‘Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage’ lässt zu wünschen übrig und zeigte in den vergangenen Jahren keinerlei Fortschritte. Besonders besorgniserregend ist das Vorantreiben der sozialen Ungleichheit zwischen Schüler*innen.“ Denn nicht jede*r Schüler*in könne sich das Brötchen beim Schulkiosk leisten, mit dem neuesten iPad im Klassenzimmer sitzen oder mit der wärmsten Winterjacke auf dem Schulhof stehen.

Esma Ünsür (Grüne): Nicht nur Fokus aufs Digitale legen

Sie vermisst die Unterstützung durch den Sozialstaat und findet darüber hinaus auch die Aufteilung auf Gymnasium, Haupt- und Realschulen nicht zeitgemäß. Mit dem alleinigem Fokus auf Digitalisierung profitierten in der Regel nur die, deren Eltern sowieso ein überdurchschnittliches Einkommen haben. Vergessen werde hierbei, dass über die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen diese Privilegien nicht hätten.

Robert Christofor ist 22 Jahre alt und Vorsitzender der Jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP, in Bochum. Foto: FDP

Als Vorsitzender der Jungen Liberalen legt Robert Christofor (22) den Schwerpunkt auf die Digitalisierung an den Bochumer Schulen. „Bochum hat die finanziellen Ressourcen zur Digitalisierung an Schulen fast zum spätestmöglichen Zeitpunkt abgerufen, was natürlich dazu führt, dass genau diese Infrastruktur in vielen Bochumer Schulen unterentwickelt ist.“

Robert Christofor (JuLis): Digitale Technik muss auch funktionieren

Die angeschaffte Technik müsse auch funktionieren. In einigen Schulen seien die WLAN-Cubes (Geräte, die den Anschluss an das Internet ermöglichen) nicht angekommen und Lehrer nutzen Privatanschaffungen. Es müsse eine klare Lösung für die Zuständigkeit bzgl. der Instandhaltung der digitalen Infrastruktur her. „Digitalisierung in Schulen soll den Alltag erleichtern und unsere SchülerInnen auf die Zukunft vorbereiten. Wird sie allerdings fehlerhaft umgesetzt, wird sie zur Zusatzbelastung für SchülerInnen und Lehrpersonal“, meint Christofor.

