Baustelle Königsallee Bochum: Das sind die nächsten Arbeiten

An der Bochumer Königsallee wird zurzeit kräftig gebaut (Archivbild).

Bochum. Die Bauarbeiten auf der Bochumer Königsallee sind im Zeitplan. Diese Arbeiten stehen in den nächsten Tagen und Wochen an.

Die Baustelle zur Neugestaltung der Königsallee ist im Zeitplan. Dies teilte die Stadt mit. In einem ersten Bauabschnitt zwischen Wohlfahrt- und Wasserstraße soll bis Juli 2023 stadteinwärts unter anderem ein rund zwei Meter breiter Streifen für Fahrradfahrer errichtet werden.

Momentan werden im Abschnitt zwischen der Wohlfahrts- und der Wasserstraße stadtauswärts die Gehwege und Parkstreifen hergestellt. Diese Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Gegenüber verlegen die Stadtwerke bis voraussichtlich Februar 2023 die notwendigen neuen Stromleitungen.

Neue Schulbushaltestelle am Waldring soll im kommenden April fertig sein

Der anschließende Bauabschnitt von der Wasser- bis zur Arnikastraße ist ebenfalls bereits in Arbeit. Dort sondiert die Stadt mögliche Bergbauschäden und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.

Im Waldring beginnen voraussichtlich am Dienstag, 6. Dezember, die Straßenbauarbeiten für die neue Haltestelle mit einer kreisverkehrsähnlichen Wendefläche, die den Schulbusverkehr in den verkehrsärmeren Waldring verlegt. Die Schulbushaltestelle soll mit Fertigstellung des Waldrings bis Höhe Ostermannstraße im April 2023 in Betrieb gehen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum