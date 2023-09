Baustelle in Bochums City: Die Folge für den Weihnachtsmarkt

Die Baustelle auf dem Husemannplatz in Bochum dauert noch bis voraussichtlich 2025 an. Das hat Konsequenzen für den Bochumer Weihnachtsmarkt.

Bochum. Auf dem Husemannplatz stehen beim Weihnachtsmarkt 2023 keine Stände, der Grund ist die Baustelle. Bochum Marketing hat eine Alternativ-Idee.

200 Stände hatte der Bochumer Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr, nicht wenige davon auf dem Husemannplatz. Dort wird derzeit gebaut, Platz für die Büdchen wird es dort im November und Dezember nicht geben. Was bedeutet das für die Händler?

„Wir haben einen geeigneten Ersatzstandort gefunden. Statt des Husemannplatzes wird der Rathausvorplatz ein Teil des Bochumer Weihnachtsmarktes werden“, teilt Felix Kannengiesser, Sprecher von Bochum Marketing, mit. Noch sei man mitten in den Planungen. Ziel sei es aber, ungefähr so viele Stände wie im vergangenen Jahr auf dem Weihnachtsmarkt zu haben.

Bochumer Weihnachtsmarkt 2023: Das ist neu

Erstmals hat Bochum Marketing als Veranstalter eine eigene Informations- und Verkaufshütte, um für die Besucherinnen und Besucher noch präsenter zu sein. Dort werden Mitarbeitende für Fragen bereitstehen, Fundsachen annehmen, lagern und auf Nachfrage wieder herausgeben, die Wunschzettelaktion durchführen oder Bochum-Souvenirs verkaufen.

Seit 2009 schwebt der Artist Falko Traber als Fliegender Weihnachtsmann in seinem Schlitten an einem Stahlseil in 33 Metern Höhe über den Dr.-Ruer-Platz. Das wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Flugzeiten sind täglich um 17 und 19 Uhr. Unterwegs erzählt der Rotrock eine Weihnachtsgeschichte. Freitags, samstags und sonntags wird er zusätzlich an einem Seil zur Erde heruntergleiten.

Der Weihnachtsmann in Form von Falko Traber fliegt auch in diesem Jahr über den Bochumer Weihnachtsmarkt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr am 23. November eröffnet und findet bis zum 23. Dezember statt. Die Stände sind von 11 bis 22 Uhr geöffnet (Kernzeit 12 bis 21 Uhr). Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Warum der Weihnachtsmarkt in Bochum schon vor Heiligabend beendet ist

Einen erneuten Vorstoß der FDP, den Budenzauber zu verlängern, hat Bochum Marketing auch in diesem Jahr abgelehnt. Eine Verlängerung mindestens bis Silvester, möglichst bis zum Drei-Könige-Tag, hielten die Liberalen für sinnvoll. Viele Städte machten damit bereits gute Erfahrungen.

Beim Veranstalter stieß die FDP damit auf wenig Gegenliebe. „Auf der einen Seite haben wir die Ausschank- und Verzehrstände, die sich zum Teil gut vorstellen können, auch noch länger zu bleiben. Auf der anderen Seite haben wir die Verkaufsstände, die vor allem vom Weihnachtsgeschäft leben und größtenteils kein Interesse daran haben, auch noch über Weihnachten hinaus ihre Ware anzubieten“, hieß es auf Nachfrage im Juli dieses Jahres. Ein „Flickenteppich“ müsse unbedingt vermieden werden. „Das wäre nicht der Weihnachtsmarkt, den wir uns wünschen und den die Bochumerinnen und Bochumer kennen und lieben“, bekräftigt BO-Marketing.

Viele weitere Infos zum Bochumer Weihnachtsmarkt 2023 finden Sie unter diesem Link: www.waz.de/weihnachtsmarkt-bochum

