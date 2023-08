Die Stadtwerke Bochum erneuern auf der Herner Straße in Bochum in Höhe der Kreuzung Rensingstraße Leitungen.

Baustelle Baustelle in Bochum: Eine Spur weniger vor großer Kreuzung

Bochum. Zu Verkehrsstörungen kann es von Montag, 14. August, an auf der Herner Straße in Bochum kommen. Die Stadtwerke erneuern Leitungen.

Die Netzgesellschaft der Stadtwerke Bochum startet ab Montag, 14. August, eine Baumaßnahme in Höhe Herner Straße 421 in Bochum-Riemke. Für die Arbeiten an den Gas- und Wasserleitungen wird die Fahrbahn vor der Kreuzung Rensingstraße stadteinwärts von drei auf zwei Fahrspuren verengt.

Stadtwerke informieren über Baustellen im Internet

Der Fuß- und Radverkehr wird auf die gegenüberliegende Straßenseite umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen, so das Unternehmen. Weitere Informationen über die Baustellenaktivitäten der Stadtwerke gibt es unter www.stadtwerke-bochum.de/baustellen .

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum