Bochum: Bogestra leitet Busse der Linien 358 und 368 um

Baustellen sorgen für Umleitungen der Bogestra-Linien 358 und 368 in Bochum (Symbolbild).

Bochum. Wegen Bauarbeiten muss die Bogestra in Bochum die Busse der Linien 358 und 368 vorübergehend umleiten. Das hat Auswirkungen auf Haltestellen.

Wegen Bauarbeiten müssen die Linien 358 und 368 der Bogestra sowie Einsatzwagen von Mittwoch, 6. September, Betriebsbeginn, an bis voraussichtlich Freitag, 8. September 2023, Betriebsende, umgeleitet werden.

Linie 358 nimmt bis voraussichtlich Januar 2024 eine andere Strecke

Die Haltestelle Bonhoefferstraße in Fahrtrichtung Ruhr-Universität/Wanne Eickel kann in der betreffenden Zeit nach Auskunft des Nahverkehrsunternehmens nicht angefahren werden.

Außerdem kommt es auf der Straße „Feldmark“ zu Sperrungen. Daher müssen die Busse der Linie 358 von Mittwoch, 6. September, an bis voraussichtlich Januar 2024 umgeleitet werden. In dieser Zeit kann die Haltestelle „Brücke Sheffieldring“ in beiden Richtungen nicht angefahren werden.

Haltestellen können nicht angefahren werden

In Richtung Ruhrpark wird die Haltestelle „Fritz-Bauer-Forum“ um einige Meter verlegt.

An der Haltestelle Mettestraße der Linie 355 (Richtung Bochum Hbf) wird nach Auskunft der Bogestra bei Bedarf auch gehalten. In Richtung Ruhr-Universität können die Haltestellen Fritz-Bauer-Forum und Laer Mitte/Suntumer Straße nicht angefahren werden.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum