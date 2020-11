Bochum-Langendreer. In dieser Woche geht es los: Die Stadt Bochum beginnt damit, den Volkspark in Langendreer aufzuhübschen. Einiges ist im Vorfeld schon passiert.

Diese Woche geht’s los: Der Volkspark in Bochum-Langendreer wird umgestaltet. Einige Änderungen sind bereits passiert so tragen viele Bäume nun Info-Tafeln. Nach Bekanntwerden der Pläne zur Neugestaltung des Naherholungsgebietes im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt“ für Werne und Langendreer/ Alter Bahnhof – kurz „W-LAB“ – hatte der ehemalige Dorfmeister André Lipinsky die Idee, ausgewählte Bäume mit Tafeln zu kennzeichnen, auf denen sich der deutsche und der botanische Name sowie ein QR-Code befinden.

André Lipinsky ist gelernter Landschaftsgärtner und möchte den Besuchern des Parks so ermöglichen, nicht nur die einheimischen Bäume, sondern auch die vielleicht nicht ganz so bekannten oder außergewöhnlichen Exemplare näher kennenzulernen. Über die QR-Codes sind ab sofort Internetseiten abrufbar, die weitere Daten zu den Bäumen (Bilder, Hintergründe, Herkunft, Geschichten, Anekdoten etc.) bereitstellen.

In Kooperation mit Lehrern und Schülern der Lessing-Schule sollen die Internetseiten nun weiter wachsen und auch langfristig „betreut“ werden. Für der Herstellung der Info-Tafeln hatte die Bezirksvertretung Ost auf Antrag von SPD und Grünen 500 Euro zur Verfügung gestellt.

825.000 Euro stehen zur Verfügung, um den Volkspark Langendreer wieder aufzuhübschen. 90 Prozent davon – 742.500 Euro – werden gefördert. Bedingung dafür: Die Maßnahme muss bis Ende 2021 abgewickelt sein. Die Planung basiert auf umfangreichen Bürger- und Akteursbeteiligungen seit Mitte 2018. Bei der Stadtteilkonferenz 2018 wurden das Entwicklungskonzept vorgestellt und Anregungen aufgenommen, die zum Großteil auch umgesetzt wurden.

Die Arbeiten im Volkspark starten in dieser Woche. Während der Bauarbeiten wird es aus Sicherheitsgründen immer wieder zu Sperrungen der Fußwege kommen, teilt die Stadt mit.

