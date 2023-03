Baumfrevel in Bochum: Unbekannte zerstören sieben Ahornbäume

Bochum. Unbekannte Täter haben in Bochum sieben junge Ahornbäume angesägt. Diese mussten deshalb aus Sicherheitsgründen kurzfristig entfernt werden.

Schwerer Baumfrevel in Bochum-Hiltrop: Unbekannte haben sieben junge Ahornbäume angesägt. Deshalb mussten alle Bäume aus Sicherheitsgründen kurzfristig beseitigt werden.

Wie die Stadt am Freitagnachmittag mitteilte, wurde dem Umwelt- und Grünflächenamt gemeldet, dass an der Wiescherstraße ein Baum umgeknickt sei. Der städtische Baummanager Marcus Kamplade ging der Sache am Donnerstag nach und stellte fest, dass alle im vergangenen Jahr neugepflanzten sieben Ahornbäume am Stamm eingesägt wurden.

Erst im kommenden Herbst können neue Bäume gepflanzt werden

Der halbe Stammdurchmesser der Bäume wurden knapp über dem Boden mit einer Säge durchtrennt. Dadurch waren sie nicht mehr stand- und bruchsicher. Neupflanzungen können erst im Herbst vorgenommen werden, teilt die Stadt mit.

Durch die Tat ist ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden. Die Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Zum Hintergrund dieser Sachbeschädigung wurde bisher nichts bekannt.

