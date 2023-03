Baumfrevel in Bochum-Hiltrop: „Das ist einfach nur dumm“

Einer der an- und abgesägten sieben Ahornbäume an der Wiescherstraße in Bochum. Unten in Bodennähe ist der schräge Sägeschnitt des Täter zu sehen.

Bochum. Der Baumfrevel in Bochum-Hiltrop hat für großes Kopfschütteln bei Anwohnern gesorgt. Das Tatmotiv ist unklar. Die Zerstörung war wohl geplant.

„Ich bin schockiert. Der Vandalismus nimmt immer weiter überhand.“ Das sagte am Montag ein Passant an der Wiescherstraße in Bochum-Hiltrop. Der Mann blickt auf den Rest eines Rotahorns, der mutwillig zerstört worden ist.

Die Sachbeschädigung wurde am vorigen Donnerstag bekannt. Insgesamt sieben junge Ahorne entlang der Straße wurden in Bodennähe mit einer Säge jeweils bis zur Hälfte des Stammdurchmessers durchtrennt, so dass sie nicht mehr standsicher waren. Die Stadt hat sie deshalb in meist einem Meter Höhe abgesägt. Sie waren rund sechs Meter hoch und in der Krone etwa 2,5 Meter breit.

Tatort erstreckt sich über mehrere Hundert Meter entlang der Wiescherstraße

Wer diesen Vandalismus auf dem Gewissen hat, ist bisher nicht bekannt. Auch das Tatmotiv ist völlig rätselhaft. Einfach nur Spaß am Kaputtmachen? Eine Mutprobe unter Halbstarken? Jedenfalls war die Tat offenbar geplant, denn der Täter brauchte ein Werkzeug und reichlich Zeit, denn die Bäume standen über einige Hundert Meter hinweg verteilt. Ein Anwohner meint: „Das ist kein Streich, das ist einfach nur dumm. Bäume tun doch niemandem was.“ Der Sachschaden: 14.000 Euro.

Hier an der Wiescherstraße in Bochum stand einmal ein junger Ahornbaum. Das ist von ihm über geblieben. Foto: Bernd Kiesewetter

Im vorigen Jahr hatte das Umwelt- und Grünflächenamt die Bäume zu beiden Seiten der Wiescherstraße gepflanzt. An Stellen, an denen vorher alte, aber kranke Bäume gestanden hatten. Teilweise bekamen die neuen Ahornbäume auch eine neue Einfassung aus Steinen. Im Sommer wurden die Bäume regelmäßig von der Stadt bewässert.

Kritik am Zustand der Gehwege an der Wiescherstraße

Eine Passantin kann innerlich nur mit dem Kopf schütteln angesichts des Baumfrevels. Sie nimmt die Sachbeschädigung zum Anlass, auch auf Unzulänglichkeiten an den dortigen Wegen hinzuweisen. Hinter dem Lidl-Markt in Richtung Herne würde der Radweg plötzlich einfach unterbrochen. Zudem müssten Fußgänger teilweise in den Schlamm ausweichen, weil parkende Autos den Gehweg besetzen, oder über von Wurzeln aufgewölbten Asphalt gehen.

