Mit einem Spezialbagger wurden am vergangenen Samstag, 4. November, Bäume an der A 40 in Bochum gefällt.

Umwelt Baumfällungen an Bochumer Autobahnen starten: Was noch kommt

Mitte/Süd. An den Autobahnen in Bochum beginnen die Baumfällarbeiten. Doch auch an einer ganz anderen Stelle kommen jetzt die Motorsägen zum Einsatz.

Mit schweren Gerät rückte am Samstag eine Spezialfirma im Auftrag von Autobahnen Westfalen an, um mit den Rückschnitt- und Grünpflegearbeiten an den Autobahnen in Bochum zu beginnen. Dazu musste am Samstag (5.) über Stunden der Bereich der A 40-Abfahrt Bochum-Mitte in Fahrtrichtung Essen gesperrt werden. Doch dies ist nur der Anfang: Bis Februar 2024 dürfen die Arbeiten durchgeführt werden. Die Spezialmaschinen rücken in den nächsten Wochen ebenfalls noch zu Stellen an der A 43, dem Autobahnkreuz Bochum und auch zur A 448 aus.

Da diese Arbeiten in der Vergangenheit immer wieder zu Irritationen, zum Teil auch heftigen Protesten geführt haben, gibt es in Bochum seit Sommer 2009 eine sogenannte Pflegekonzeption. Sämtliche Maßnahmen, die grundsätzlich nur zwischen Oktober und Februar erlaubt sind, werden in den Bezirksvertretungen, dem Umweltausschuss und dem Naturschutzbeirat mitgeteilt und begründet.

Verkehrssicherheit hat oberste Priorität

Dabei geht es um die Entwicklung der Gehölze – in erster Linie aber um die Verkehrssicherheit. Bäume und Sträucher, die an unseren Fernstraßen wachsen, erfüllen nicht nur für die Natur, sondern auch für die Verkehrsteilnehmer wichtige Aufgaben. Sie können vor Wind schützen, als Sichtschutz fungieren oder Böschungen an der Autobahn stabilisieren. Damit sie diese Aufgaben erfüllen können und vor allem nicht zur Gefahr werden, müssen die Gehölze regelmäßig kontrolliert und gepflegt werden.

Die Sicht muss erhalten bleiben. Deshalb sei, so Autobahn Westfalen, der regelmäßige Rückschnitt wie hier an der A 40 in Bochum unbedingt erforderlich. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Die Sichtfelder in den Abfahrten freizuhalten, Lärmschutzwände und Fahrbahn vor herabfallenden Ästen zu schützen und Verkehrsschilder freizuschneiden – das sind zentrale Aufgaben bei der Gehölzpflege. Da für die “wandernden Arbeiten” zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streckenweise eine Spur gesperrt werden muss, plant die Autobahn Westfalen diese zwischen dem morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr.

Nach Möglichkeit schonend entnommen

Was für den Beobachter manchmal wie ein brutaler Eingriff in die Natur aussieht, begründen die Fachleute so: „Die Mitarbeiter der Autobahn GmbH Niederlassung Westfalen setzen dabei auf das System der selektiven Gehölzpflege. Das bedeutet, dass Baumkontrolleure genau schauen, wo Bäume eine Gefahr darstellen, erkrankt sind oder umgebende Bäume und Sträucher zu sehr bedrängen“, erklärt Frank Eilermann von Autobahn Westfalen.





Nach Möglichkeit würden sturzgefährdete oder kranke Bäume einzeln und für die umstehenden Bäume schonend entnommen. In einigen Bereichen ist es notwendig, dass Bäume auf größerer Fläche „auf den Stock gesetzt“ werden. Hier wird der Baum kurz oberhalb des Bodens abgeschnitten, so dass sich neue Triebe bilden können. „Durch diese Arbeiten sollen sich die Bestände auch stabilisieren“, so Eilermann. Ziel sei es, eine bunte Mischung aus Bäumen verschiedener Arten und verschiedenen Alters zu erreichen. Denn diese seien weniger anfällig für Schädlinge und dienten der Biodiversität.



Im Lottental gibt es starke Hitzeschäden

Auch im Süden der Stadt, im Lottental, beginnen größere Fäll- und Aufforstungsarbeiten. Am Montag, 6. November, würden, so teilt die Ruhr-Universität mit, Gefahrenbäume gefällt und mit der Wiederaufforstung begonnen. „Das ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und der Waldgesundheit unter den Auswirkungen der Hitzesommer zu helfen“, sagt Julian Nübold vom Team Außenanlagenpflege der Ruhr-Universität. Viele Bäume seien durch diese Trocken- und Hitzeperioden stark geschwächt und stellen „somit ein erhebliches Risiko für die Bevölkerung dar“.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum