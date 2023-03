Baum stürzt auf Mietshaus und zerschlägt Dach

In Bochum Querenburg wurde ein Haus von einem umgestürzten Baum beschädigt.

Bochum. Die beiden Mieter kamen mit dem Schrecken davon. Die Einsatzkräfte mussten den Baum Stück für Stück zerlegen.

In Bochum Querenburg ist am Samstagnachmittag ein 15 Meter hoher Baum auf ein Mietshaus in der Schattbachtsraße gestürzt und hat es schwer beschädigt. Durch die Wucht des Aufschlags wurden Teile des Daches und der Dachhaut zerstört.

Wie die Feuerwehr berichtet, sind die beiden Mieter mit einem - großen - Schrecken ohne Verletzungen davongekommen und hatten beim Eintreffen der Rettungskräfte das Haus bereits verlassen. Aufgrund der Lage des Gebäudes konnte kein schweres Gerät eingesetzt werden. Ein Trupp mit spezieller Schutzausrüstung zersägte daher den Baum Stück für Stück. Das beschädigte Dach wurde behelfsmäßig geflickt. Die Mieter konnten wieder zurück.

Ob der Baum durch Windeinwirkung oder Erkrankung umstürzte ist bisher unklar.

