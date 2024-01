Bauern protestieren: Erneut rollen Trecker quer durch Bochum

Bereits am vorigen Montag haben Landwirte in Bochum protestiert, hier auf der Alleestraße.

Bochum Erneut erlebt Bochum eine rollende Bauern-Demo. 48 Fahrzeuge werden im Laufe des Tages erwartet. Es gibt Verkehrsbehinderungen.

Wie bereits vor einer Woche rollen auch an diesem Montag (15.) wieder zahlreiche Landwirte mit ihren Treckern quer durch das Bochumer Stadtgebiet. Sie protstieren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Angemeldet sind 47 Traktoren und ein Lkw.

Gestartet ist der Konvoi gegen 5 Uhr in Raesfeld im Kreis Borken.Von dort geht es weiter in Richtung Ruhrgebiet: über Recklinghausen, Dortmund, Bochum, Essen und über Bottrop wieder zurück in den Kreis Borken. An der Bochumer Stadtgrenze im Osten werden die Trecker kurz vor 11 Uhr erwartet.

Diese Route ist auf Bochumer Stadtgebiet geplant

In Bochum ist folgende Route vorgesehen: Harpener Hellweg, Castroper Straße, Nordring, Alleestraße, Essener Straße, Wattenscheider Hellweg bis nach Essen.

Die Polizei begleitet den Aufzug, um die rollende Versammlung „zu schützen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, wie es heißt. Verkehrsteilnehmende müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

