Bauern-Demo: „Solange sie sich nicht festkleben“

Bochum In der Bochumer Innenstadt müssen sich Passanten heute mit Gehupe und verstopften Straßen arrangieren. Dennoch zeigen viele Verständnis.

Rund 50 Bauern bahnen sich am Montagmorgen in Traktoren und Lkws ihren Weg zunächst Richtung Innenstadtring, dann Richtung Ruhrpark. Ihr Anliegen: Die Regierung solle die Branche weiterhin subventionieren. Einige Teilnehmer der Demonstration nehmen die Hand scheinbar nur von der Hupe, um zu schalten. Es ist laut, unübersichtlich und auch die Stimmung unter den Passanten scheint aufgeladen. So versucht einer, vom Gehsteig aus mit gebrüllten Schimpfworten gegen den Lärm des Konvois anzukommen und vertieft sich dann in ein erhitztes Gespräch mit einer anderen Passantin, die seinen Missmut teilt.

Der Bauern-Protest spaltet die Meinungen der Bochumer Bürger an diesem Morgen, was die wohlwollende Position einer Passantin einige Meter weiter verdeutlicht. Sie steht am Straßenrand, streckt ihren Daumen in die Höhe und jubelt den Bauern zu. „Es wurde endlich Zeit, dass die auf die Straße gehen“, sagt Stefanie Pühl, die auf dem morgendlichen Spaziergang mit ihrem Hund extra einen kleinen Umweg eingebaut hat, um die Bauern zu unterstützen. „Wäre ich Bauer, hätte ich noch einen Haufen Gülle mitgenommen und den hier abgeladen“, so die 55-Jährige. Auf diese Idee kam bei den Beteiligten der Demonstration ganz offensichtlich niemand, laut Polizei wurde der Konvoi gegen 10.55 ohne weitere Vorkommnisse aufgelöst.

„Die eigenen Bauern werden vernachlässigt“

Alexander Runzer (43) kann den Unmut der Bauern nachvollziehen. Er steht mit einigen Arbeitskollegen auf der Castroper Straße nahe dem Vonovia Ruhrstadion, als der Konvoi vorbeifährt. „Dass die Politiker im Moment nicht für die Landwirtschaft einstehen, um stattdessen ihre Finanzlöcher zu stopfen, ist ja offensichtlich. Die ganzen anderen EU-Länder werden subventioniert, die Ukraine bezuschusst, aber die eigenen Bauern vernachlässigt“, klagt er.

Einen Einwand hat er dann aber doch. So stimme er dem

Protest der Bauern Protest der Bauern Landwirt und Unternehmer Herbert Lang protestiert gemeinsam mit Landwirten aus dem Ruhrgebiet vor einem Edeka-Markt in der Castroper Straße in Herne. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

nur solange zu, wie sie sich nicht festkleben. „Und wenn du nicht betroffen bist“, fügt Arbeitskollege Dirk Wille hinzu. Sprich: Der Konvoi solle sich pünktlich zu Feierabend aufgelöst haben. Wille gibt zudem zu bedenken, dass es Menschen gebe, deren Not weitaus größer ist als die der Bauern.

Ein 62-Jähriger, der sein Rad auf dem Gehweg neben dem Konvoi die Castroper Straße entlang schiebt, kann dem Protest derweil wenig abgewinnen. „Ich verstehe schon, dass die Bauern ausgebeutet werden, wenn ich sehe, was die Ware im Laden kostet und dass die nur einen Bruchteil davon kriegen“, so der Bochumer, der anonym bleiben möchte. „Diese Sache hier finde ich aber ein bisschen überzogen, die Bauern könnten direkt zur Regierung gehen, anstatt hier den Berufsverkehr lahmzulegen.“

Die Bauern könnten direkt zur Regierung gehen, anstatt hier den Berufsverkehr lahmzulegen. Bochumer Passant

Bochumer Passanten zeigen Verständnis für Protest der Bauern

Eine Menge der Bochumer Passanten zeigen auf diese Weise Verständnis für den Frust der Bauern, der in der Demonstration gipfelte. „Bis jetzt haben sie uns nicht gestört“, zuckt ein älteres Ehepaar, das anonym bleiben möchte, mit den Schultern. Der 24-jährige Lukas Landrea gibt zwar zu, sich noch nicht genug mit der Situation beschäftigt zu haben, dennoch verstehe er, dass die Bauern sich auf diese Art wehren. Schüler Rouven Vollmer sieht das ähnlich. „Man hat natürlich schon gesehen, dass es teilweise über die Stränge schlägt“, sagt der 18-Jährige mit Blick auf die Blockade der Fähre, „aber sofern das in einem legalen Rahmen ist, habe ich nichts dagegen.“

