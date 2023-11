Bauchspeicheldrüsenkrebs: Experten informieren in Bochum

Bochum. Ein Bauchspeicheldrüsen-Karzinom ist die gefährlichste aller Krebsarten. In Bochum gibt es am 16. November Infos, die Leben retten können.

Es ist eine Horror-Diagnose: Nur fünf Prozent der Patientinnen und Patienten, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkranken, überleben die nächsten fünf Jahre – so wenige wie bei keiner anderen Krebsart. Wer besonders gefährdet ist und wie man ein Karzinom frühzeitig erkennen und behandeln kann, zeigt am Donnerstag, 16. November, eine Info-Veranstaltung des Katholischen Klinikums Bochums (KKB) auf.

Aus Anlass des Weltpankreastages lädt das KKB alle Interessierten ins Hörsaalzentrum an der Gudrunstraße 56 ein. Prof. Waldemar Uhl nimmt um 16.30 Uhr die Begrüßung vor. Er ist Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im St.-Josef-Hospital. In dem zertifizierten Pankreaszentrum – mit 6500 Operationen seit 2004 hinter Heidelberg das zweitgrößte in Deutschland – werden jährlich rund 1000 Bauchspeicheldrüsen-Patienten behandelt. „Nur 20 Prozent der Krebspatienten sind noch operabel“, warnt Waldemar Uhl. Vielfach haben sich bereits Metastasen gebildet, meist in der Leber oder im Bauchfell. Dann bleibt nur eine palliative Versorgung.

Weltpankreastag in Bochum: Fünf Experten halten Vorträge

Fünf weitere Experten des St.-Josef-Hospitals halten Vorträge:

– Dr. Oscar Cahyadi berichtet über die Symptome und Diagnostik bei Bauchspeicheldrüsen-Karzinomen.

– Dr. Philip Höhn stellt die chirurgischen Eingriffe vor.

– Dr. Beate Schultheis widmet sich den Fortschritten bei der Chemotherapie.

– Sandra Schwenke weiß, welche Ernährung nach einer Bauchspeicheldrüsen-OP ratsam ist.

– Dr. Daniel Quast erläutert die Therapie des speziellen Diabetes mellitus bei Pankreas-Erkrankungen.

Auch immer mehr jüngere Menschen sind betroffen

Eine Fragerunde und eine Diskussion schließen sich an. Moderator ist Waldemar Uhl, der mit dem Weltpankreastag das Bewusstsein für die lebensbedrohliche Krankheit schärfen will. „Die Medizin erzielt gute Fortschritte. Aber wir müssen die Bevölkerung dringend weiter aufklären“, sagt der langjährige Chefarzt.

Die Entwicklung bereite große Sorgen: Auch immer mehr jüngere Menschen zwischen 30 und 40 Jahren sind betroffen. Bis 2030 könnte jeder zweite Krebstote an einem Pankreas-Karzinom verstorben sein.

Bevorzugte Plätze und Präsente für zehn WAZ-Gewinner

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Auch eine Selbsthilfegruppe ist vor Ort: Beate Hahn vom Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP) informiert über die Aufgaben und Hilfestellungen.

Die WAZ als Medienpartner hat für zehn Leserinnen und Leser bevorzugte Sitzplätze im Hörsaalzentrum reserviert. Zudem gibt’s einen Beutel mit Info-Materialien und kleinen Präsenten. Die Gewinner werden informiert.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum