Bauchchirurgie: Augusta fährt Patienten nach Hattingen

Das Augusta-Krankenhaus stellt seine Bauchchirurgie neu auf. Ein Teil der Eingriffe erfolgt ab dem 1. August im Evangelischen Krankenhaus (EvK) Hattingen, das zur Augusta-Stiftung gehört. Für die Patienten wird dafür ein Shuttle-Service eingerichtet.

Als „Stärkung der Viszeralmedizin“ bezeichnet Augusta-Sprecherin Jennifer Krämer die künftige Aufgabenteilung. Je nach Krankheitsbild werden die Patienten entweder in Bochum oder in Hattingen versorgt:

– Das EvK Hattingen ist für Erkrankungen der Gallenblase, der Gallenwege und Bauchwandhernien sowie für proktologische Erkrankungen zuständig.

– An der Bergstraße in Bochum werden weiterhin spezielle viszeralchirurgische Eingriffe mit dem DaVinci-Roboter vorgenommen, der seit 2010 bei mehr als 3000 Operationen im Einsatz war.

Augusta-Chefarzt Dr. Benno Mann. Foto: Augusta

Augusta-Klinik sieht Bauchchirurgie gestärkt

„Die Bochumer Patientinnen und Patienten mit allgemein-viszeralmedizinischen Erkrankungen können wie gewohnt zur Vorstellung und Anmeldung in die Bochumer Klinik kommen“, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Für die minimalinvasiven Eingriffe werden sie per „Augusta-Shuttle“ (ein Pkw) nach Hattingen gebracht. Dort wurde eine neue Aufnahme- und Versorgungseinheit eingerichtet.

Patienten vor allem aus dem Bochumer Süden können sich auch direkt im EvK Hattingen vorstellen. „Für sie verkürzen sich die Anfahrtswege sogar“, erklärt Chefarzt Dr. Benno Mann und bekräftigt: „Die fachübergreifende Zusammenarbeit der chirurgischen Abteilungen mit den Fachdisziplinen der Inneren Medizin wird standortübergreifend gestärkt.“

