Bauarbeiten: Ersatzbusse fahren statt Bogestra-Straßenbahn

Die Straßenbahn-Linie Linie 308/318 fällt am Sonntag, 30. Juli, bis ca. 14 Uhr im Bereich Castroper Hellweg / Schwerinstraße in Bochum aufgrund von Bauarbeiten aus; Busse sind deshalb unterwegs.

Bochum-Gerthe. Bauarbeiten im Bereich Castroper Hellweg / Schwerinstraße in Bochum: Am 30. Juli sind Busse statt Bogestra-Straßenbahn 308 und 318 unterwegs.

Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich Castroper Hellweg / Schwerinstraße in Bochum fahren am Sonntag, 30. Juli, von ca. 8 bis ca. 14 Uhr auf den Linien 308 und 318 auf einem Teil der Strecke Busse statt Bahnen. Die Ersatzbusse sind im Einsatz zwischen Punges Feld und Schürbankstraße. Die Straßenbahnen fahren nur bis zur Haltestelle Heinrichstraße und fahren von dort zurück in die Innenstadt.

Busse statt Straßenbahn in Bochum

An der Haltestelle Punges Feld ist der Umstieg von der Straßenbahn in den Ersatzverkehr und in Gegenrichtung auch umgekehrt, vom Ersatzverkehr in die Straßenbahn, möglich, erklärt die Bogestra. An der Haltestelle Schürbankstraße fährt der Ersatzverkehr von einer Ersatzhaltestelle im Bereich der Schulbushaltestelle in der Schürbankstraße. Die Haltestelle Heinrichstraße des Ersatzverkehrs befindet sich am Fahrbahnrand. Es werden sonst die Originalhaltestellen der Straßenbahn bedient.

Abfahrtszeiten der Ersatzbusse früher

Die Bogestra bittet die Fahrgäste, sich bereits bei ihrer Reiseplanung auf die Veränderungen einzustellen und mehr Zeit einzuplanen. Besonders ist darauf zu achten, dass die Abfahrtszeiten der Ersatzbusse in Richtung Punges Feld früher sind als üblicherweise bei der Straßenbahn. Abfahrt z.B. an der Haltestelle Schürbankstraße ist 8.17, 8.32, 8.47, 9.02 Uhr usw. Die Fahrgäste sollten daher auch früher als gewohnt an den Haltestellen zwischen Schürbankstraße und Punges Feld (Richtung Innenstadt) sein.

Die Arbeiten haben auch Auswirkungen auf die Verkehrsführung im Baustellenbereich. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel einspurig an dem Bereich vorbeigeführt.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum