Die A 448 in Bochum, hier der Abschnitt, der voll gesperrt wird.

Autobahn Westfalen Bauarbeiten: A 448 in Bochum wird eine Nacht voll gesperrt

Bochum. Die A 448 in Bochum wird eine Nacht lang in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Hier die Gründe und die empfohlenen Umleitungen.

Wegen Arbeiten an einer neuen Schilderbrücke über der A 448 im Bochumer Süden wird die Autobahn in der Nacht von Dienstag (19.9.), 21 Uhr, zu Mittwoch (20.9.), 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

In Fahrtrichtung Essen beginnt die Sperrung bei der Abfahrt Bochum-Altenbochum (Markstraße) und endet bei Bochum-Wiemelhausen (Universitätsstraße)., in Fahrtrichtung Dortmund beginnt die Sperrung der Abfahrt bei Bochum-Süd (Königsallee) und endet bei Altenbochum.

Dies sind die Umleitungen

Die Umleitung in Fahrtrichtung Essen führt ab Altenbochum über Opelring, Wasserstraße und Universitätsstraße bis Wiemelhausen, in Fahrtrichtung Dortmund über die Königsallee zur Markstraße und dann über die Universitätsstraße bis zur A 43 bei Bochum-Querenburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum