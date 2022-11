Barth-Show: Ruhrcongress weist Kritik am Sani-Dienst zurück

Bochum. Mario Barth hat seine Show in Bochum abgebrochen – wegen eines Notfalls im Publikum. Kritik am Sanitätsdienst weist der Ruhrcongress zurück.

Wegen eines medizinischen Notfalls während seiner Show hat Comedian Mario Barth – wie bereits berichtet – am Samstag, 26. November, sein Programm im Ruhrcongress Bochum erst unterbrochen und dann abgebrochen. Die in Sozialen Medien geäußerte Kritik am Sanitätsdienst in der Halle weist der Veranstalter zurück.

Veranstalter: Sanitäter war in weniger als zwei Minuten da

„Ewig lange“ habe es nach Angaben eines Besuchers gedauert, bis Sanitäter am Einsatzort gewesen seien, heißt es. Und: „Ein Mensch wird ohnmächtig und es ist kein Sanitäter vor Ort?“, so ein weiterer Besucher gegenüber dieser Redaktion. Das könne nicht sein. Erst später sei dann auch eine Trage vor Ort gewesen, so dass die Person erst nach zehn bis 15 Minuten aus der Halle gebracht werden konnte.

Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) dementiert. „Bei dem medizinischen Notfall am Samstag wurde die Rettungskette ausgelöst und die Einsatzkräfte konnten die Behandlung in unter zwei Minuten nach der Alarmierung beginnen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Rettungskette werde über die Ordnungsdienstkräfte, die im Saal sind, per Hausfunk alarmiert, dazu zähle neben dem Sanitätsdienst auch die Brandsicherheitswache, die von der Feuerwehr Bochum gestellt wird. Den Sanitätsdienst hat nicht die Feuerwehr übernommen, sondern einer der Dienstleiter, die die BoVG immer wieder für Veranstaltungen engagiert.

Betroffener muss nicht ins Krankenhaus

Dass die Sanitäter nicht sofort mit einer Trage angerückt sind, liegt nach Auskunft des Veranstalters daran, dass bei Einsätzen erst so diskret wie möglich versucht werde zu helfen und die Lage einzuschätzen.

Die betroffene Person sei zwar aus dem mit 3000 Zuschauern ausverkauften Veranstaltungssaal gebracht worden. „Aber es ging ihr bereits nach dem Verlassen des Raums deutlich besser“, so die BoVG. Sie habe nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Und: „Wir freuen uns sehr, dass es der Person direkt wieder besser ging.“

Tickets sind auch in Essen und Dortmund gültig

Was die Tickets für die abgebrochene Show in Bochum betrifft, so bietet der Veranstalter den Zuschauern folgendes an: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Show von Mario Barth am Sonntag, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Grugahalle Essen oder am Donnerstag, 23. Februar 2023, um 20 Uhr in der Dortmunder Westfalenhalle. Dazu sollte eine Nachricht per Email mit Namen und Adresse sowie der Gesamtanzahl der Tickets bzw. der Personen an essen@p-promotion.info oder an dortmund@p-promotion.info gesendet werden. Die Originalkarten aus Bochum werden an der Abendkasse anerkannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum