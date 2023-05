Bahnhof Langendreer: Klimawandel kommt auf die Comedybühne

Bochum-Langendreer. Neben Rock und Kabarett beschäftigt sich der Bahnhof Langendreer in Bochum auch mit politischen Themen. Etwa: Kehrt der autofreie Sonntag zurück?

Keine ruhige Minute gönnt sich der Kulturbahnhof Langendreer in Bochum im Mai. Von Comedy über Rock bis zu politischen Diskussionen: Die Vielzahl der Veranstaltungen erreicht längst wieder das Vor-Corona-Niveau. Hier ein Blick auf ein paar Highlights.

Duo Diagonal

Kabarett trifft Slapstick: Seit über 20 Jahren sorgt das Duo Diagonal für gute Laune auf deutschen Kleinkunstbühnen. Das Duo besteht aus der slawischen Naturgewalt Branka B. und ihrem Kollegen, dem Entertainer Rogér. Das ungleiche Paar will es wissen: Zusammen fackeln sie ein schräges Spektakel ab, abwechslungsreich wie ein Varieté. Dabei ziehen die beiden genüsslich das Showbusiness durch den Kakao (am Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr. VVK 19 Euro, AK 23 Euro).

Keine Tickets mehr für Lisa Feller Der Comedy-Abend „Dirty Talk“ mit Lisa Feller am Donnerstag, 11. Mai, im Bahnhof Langendreer (Wallbaumweg 108) ist ausverkauft. Karten und Infos gibt es unter 0234 687 1610 und bahnhof-langendreer.de

Anny Hartmann

Als „Klima-Ballerina“ ist Anny Hartmann mit politischem Kabarett im Bahnhof Langendreer zu Gast. „Sie müssen keine 17 Jahre alt sein und freitags auf der Straße sitzen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun“, findet die studierte Diplom-Volkswirtin und präsentiert in ihrem Solo eigene Lösungsvorschläge für ein besseres Klima: amüsant, bissig und leicht verständlich. Ihr Motto: „Umweltschutz muss kein Verbotsregime bedeuten, sondern kann unser Leben bereichern“ (am Sonntag, 14. Mai, um 18 Uhr. VVK 18 Euro, AK 20 Euro).

The Honeyclub

Frischer Indie-Rock aus Bochum: The Honeyclub wurde schon kurz nach der Gründung 2019 als beste studentische Ruhrgebietsband ausgezeichnet. Seitdem hat sich die Band stetig weiterentwickelt. Sie besteht aus Lukas Schwermann (Gesang und Gitarre), Alexander Böhmer (Bass) und Jonas Klein (Schlagzeug). Mit der neuen EP „Imagine Life“ gehen sie auf Deutschlandtour, das Auftaktkonzert steigt im Bahnhof Langendreer (am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr. VVK zehn Euro, AK 13 Euro).

„Hand drauf“ heißt das neue Programm des beliebten Komikers Ingo Oschmann. Foto: ROBERT MASCHKE

Autofreier Sonntag

Steht der autofreie Sonntag womöglich vor einem Comeback? Vier solcher Tage mit bundesweiten Fahrverboten hatte die Bundesregierung unter Willy Brandt im November und Dezember 1973 veranlasst. Der Grund dafür war die Ölkrise. Staunend nutzten viele Bundesbürger damals die Möglichkeit, einmal eine Autobahn zu Fuß oder per Fahrrad zu erkunden – was zumindest auf der A40 danach erst wieder im Jahr der Kulturhauptstadt 2010 möglich war. Im Rahmen der Bo-Biennale stellt der Journalist Simon Schomäcker im Studio 108 ein Radio-Feature zum Thema vor und diskutiert über autofreie Sonntage als Schritt in Richtung Verkehrswende (am Montag, 15. Mai, um 19 Uhr. Eintritt frei).

Ingo Oschmann

„Hand drauf“ heißt das neue Programm des inzwischen merklich ergrauten Ingo Oschmann, der sich und seinem Publikum im Laufe der Jahre treugeblieben ist. Noch immer steht der quirlige Komiker für Stand-Up-Comedy vom Feinste und für witzige Zauberkunst. Für Gespräche und einige Improvisationen nutzt er auch gern die Anwesenheit des Publikums, was aber niemals verletzend, sondern stets unterhaltsam geschieht. Diesmal beschäftigt er sich mit amüsanten Geschichten mitten aus dem Leben (am Donnerstag, 18. Mai, um 20 Uhr. VVK 19 Euro, AK 23 Euro).

