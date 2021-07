Bagger zerstört in Dortmund Kabel - Bochumer Bürgerbüros zu

Bochum. Weil in Dortmund ein Bagger ein Kabel zerstört hat, müssen bis Freitag, (8.), 9 Uhr, alle Termine in den Bochumer Bürgerbüros abgesagt werden

Weil ein Bagger am Donnerstag (8.) in Dortmund ein Glasfaserkabel in der Nähe des Dortmunder Rathauses zerstört hat, gibt es schwerwiegende Konsequenzen für Bochum. Die Stadt teilt zähneknirschend mit, dass bis mindestens Freitag, 9. Juli, 9 Uhr, sämtliche Termine an allen Bochumer Bürgerbüros abgesagt werden müssen.

Stadt informiert, sobald Technik wieder läuft

Zwar versuche die Stadt, noch die Betroffenen zu erreichen. Dies, so ein Sprecher, könne jedoch wahrscheinlich nicht mehr in jedem Fall rechtzeitig gelingen. Ohne eine funktionierende Datentechnik könnten die Termine nicht angeboten werden. Die Stadt werde sich melden, sobald der Schaden behoben sei.

Stadt Dortmund ist komplett nicht erreichbar

Wie die Stadt Dortmund auf ihrer Homepage mitteilt, ist dort die gesamte Stadtverwaltung nicht zu erreichen – weder telefonisch noch über des Internet. Die Reparaturarbeiten könnten noch Sunden dauern, heißt es dort.

