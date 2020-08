Seit 2012 wird in Bochum die Querspange gebaut. Ende 2021 soll sie fertig sein.

Straßen-NRW Bäume fallen für neuen Schallschutz an der Querspange Bochum

Bochum. Wegen des Baus von Lärmschutzwänden an der Querspange in Bochum wird Straßen-NRW Bäume und Sträucher fällen. Am Dienstag geht die Rodung los.

Straßen-NRW beginnt am Dienstag (1.9) um 7 Uhr damit, Bäume und Sträucher am zukünftigen, südlichen Bochumer Autobahnring zu roden.

Im Dreieck zwischen dem Anschluss Universitätsstraße und der Stoodtstraße wird an der neuen Strecke das Baufeld geräumt. Damit die Stadtwerke an Versorgungsleitungen arbeiten können und um den Bau der Lärmschutzeinrichtungen an der künftigen A448 vorzubereiten, werden dort Bäume gefällt und Sträucher gerodet.

Lärmschutz in Bochum wird acht Meter hoch werden

Anschließend beginnen die Erdbauarbeiten, um auf dieser Strecke einen etwa acht Meter hohen Lärmschutz – ein Wall und eine Wand – errichten zu können.

