Axel Rudi Pell in der Zeche Bochum: Es gibt noch Karten

Bochum. Let it rock: Axel Rudi Pell tritt in der Bochumer Zeche auf. Es gibt noch Karten. Der Szene-Club wartet im Mai mit weiteren Highlights auf.

Sein Konzert am 14. Mai ist seit Monaten ausverkauft. Umso erstaunlicher, dass es für den Termin am Donnerstag (27.) noch Tickets gibt: Axel Rudi Pell rockt zweimal die Zeche.

Bochums bekanntester Hardrocker ist seit mehr als 30 Jahren auch international eine feste Größe. „Über 1.6 Millionen Tonträger hat er bisher verkauft, seine Songs wurden insgesamt über 37,5 Millionen Mal gestreamt“, listet die Zeche in ihrer Ankündigung einige markante Zahlen auf.

Axel Rudi Pell: Balladen-Album ist neu erschienen

Nach dem 2022 erschienenen Album „Lost XXIII“ ist in diesen Tagen die neue CD „The Ballads VI“ veröffentlicht worden. Die aktuelle Singe heißt „Morning Star“. In dieser Woche startete die Tour, die Axel Rudi Pell und seine Band auch nach Schweden und in die Niederlande führt. Den Schlussakkord setzt der Bochumer im Mai wieder in der Zeche.

Beginn am Donnerstag ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt kostet 48,15 Euro.

Im Juli kommen The Tubes in die Bochumer Zeche

Zu den weitere Konzert-Highlights an der Prinz-Regent-Straße zählen am 2. Mai die Schweizer Rockband Krokus, am 3. Mai der Bluesrocker Kenny Wayne Shepard, am 6. Mai Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (im September erstmals auch beim Zeltfestival Ruhr zu Gast, am 11. Mai Jupiter Jones sowie am 27. und 28. Mai The Mission (ausverkauft). Legenden-Status genießen The Tubes, die sich mit „White Punks on Dope“ für den 14. Juli in der Zeche angesagt haben.

