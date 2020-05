Das Autokino am Kemnader See in Bochum/Witten wird präsentiert von der WAZ.

Kino Autokino am Kemnader See eröffnet mit Ruhrpott-Klassiker

Bochum/Witten. Bochum und Witten bekommen ein Autokino! Das Autokino Kemnader See startet am 6. Mai mit einem Ruhrgebietsklassiker - präsentiert von der WAZ.

Die WAZ präsentiert ab Mittwoch, 6. Mai, ein Autokino am Kemnader See. Es wird auf dem Gelände an der Stadtgrenze Bochum/Witten aufgebaut, auf dem sonst das Zeltfestival Ruhr stattfindet.

Autokino am Kemnader See – die Fakten in Kürze:

Das Autokino ist am Kemnader See (Platz für 439 Fahrzeuge) auf dem Gelände des Zeltfestival Ruhr. Adresse fürs Navi: Querenburger Str. 35, Witten

(Platz für 439 Fahrzeuge) auf dem Gelände des Zeltfestival Ruhr. Adresse fürs Navi: Querenburger Str. 35, Witten Die Premiere ist am Mittwochabend, 6. Mai ab 19.30 Uhr mit dem Filmklassiker „Bang Boom Bang“

mit dem Filmklassiker Kinokarten (9,95 Euro pro Person) gibt’s ausschließlich online unter www.autokino-kemnadersee.de.

Zur Premiere verlost die WAZ Freikarten!

Betreiber ist die Agentur Lifestyle & Friend aus Dortmund. Zum Auftakt gibt’s eine Ruhrpott-Klassiker: Peter Thorwarths „Bang Boom Bang“. Der Einlass erfolgt ab 19.30 Uhr, Filmbeginn mit Einbruch der Dunkelheit.

Autokino am Kemnader See bietet Platz für 439 Fahrzeuge

Das Autokino, das bis mindestens Anfang Juni am See bleiben wird, bietet 439 Wagen Platz. In Zeiten von Corona sind strenge Auflagen zu beachten: So müssen die Fahrzeugtüren und -fenster geschlossen bleiben, in den Autos dürfen höchstens zwei Personen aus fremden Haushalten sitzen. Die Mitarbeiter tragen Handschuhe und Mundschutz.

Das Programm umfasst Blockbuster, Krimis und Unterhaltungsfilme, von „Pulp Fiction“ bis zu „Der Joker“ und „Eisprinzessin II“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dazu gibt es einen umfangreichen Snack-&-Bistro-Service, der entweder vorbestellt oder vor Ort gebucht werden kann.

Kinokarten (9,95 Euro pro Person) gibt’s ausschließlich online unter www.autokino-kemnadersee.de.

Für die Premiere des Autokinos verlost die WAZ 2x2 Karten. Hier geht’s zum Gewinnspiel (Bezahlinhalt).